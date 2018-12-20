Украина перебрасывает войска к Азовскому и Черному морям
Киев перебрасывает
Киев перебрасывает
«Также с применением нашей авиации перебрасываются
«В усиленном режиме осуществляется оборона государственной границы», — подчеркнул украинский лидер.
Кроме того, по словам Порошенко, в тех областях Украины, где было введено военное положение, образовали советы обороны.
По инициативе Порошенко в конце ноября сроком на 30 дней в 10 регионах страны было введено военное положение. Его срок истекает 26 декабря. Предлогом послужила провокация трех кораблей ВМС Украины, которые 25 ноября вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.
Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело. Сейчас они арестованы, некоторые из них находятся в СИЗО «Лефортово» в Москве.
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