Украина перебрасывает войска к Азовскому и Черному морям

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«Также с применением нашей авиации перебрасываются десантно-штурмовые войска, в том числе подразделения 95-й бригады, которая также усилила защиту бассейна побережья Азовского и Черного морей», — приводит слова политика его пресс-служба.

Он добавил, что сейчас военные части Вооруженных Сил Украины (ВСУ) «резко увеличили» боевую готовность благодаря привлечению подразделений Госпогранслужбы, Нацгвардии, Нацполиции и сил СБУ , которые также переведены на усиленный режим.

«В усиленном режиме осуществляется оборона государственной границы», — подчеркнул украинский лидер.

Кроме того, по словам Порошенко, в тех областях Украины, где было введено военное положение, образовали советы обороны.

По инициативе Порошенко в конце ноября сроком на 30 дней в 10 регионах страны было введено военное положение. Его срок истекает 26 декабря. Предлогом послужила провокация трех кораблей ВМС Украины, которые 25 ноября вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.

Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело. Сейчас они арестованы, некоторые из них находятся в СИЗО «Лефортово» в Москве.

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