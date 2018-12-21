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01:03 (мск), источник: РИА Новости

Небензя усомнился в выводе войск США из Сирии

ООН, 21 дек — РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил сомнения по поводу вывода американских войск из Сирии.

Источник: РИА "Новости"

Президент США Дональд Трамп в среду заявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство»* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции.

Доверяй, но проверяй — давайте сначала посмотрим, куда мы с этим выйдем.

Он добавил, что «мы слышали такие объявления и раньше и знаем, что они кончались только усилением американского присутствия».

«Если это так действительно (США выведут свои войска — ред.), то это шаг в правильном направлении, безусловно», — заключил постпред.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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