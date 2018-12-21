Небензя усомнился в выводе войск США из Сирии
ООН, 21 дек — РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил сомнения по поводу вывода американских войск из Сирии.
ООН, 21 дек — РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил сомнения по поводу вывода американских войск из Сирии.
Президент США Дональд Трамп в среду заявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство»* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Позже
Доверяй, но проверяй — давайте сначала посмотрим, куда мы с этим выйдем.
Он добавил, что «мы слышали такие объявления и раньше и знаем, что они кончались только усилением американского присутствия».
«Если это так действительно (США выведут свои войска — ред.), то это шаг в правильном направлении, безусловно», — заключил постпред.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Читайте также: Трамп рассказал о проделанной за Россию работе в Сирии