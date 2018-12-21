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03:23 (мск), источник: ТАСС

Песков: если США после выхода из ДРСМД разместят ракеты в ЕС, РФ возьмет их под прицел

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/ — По словам пресс-секретаря президента РФ, за выходом из ДРСМД потенциально может стоять размещение ракет средней и меньшей дальности в европейских странах.

Источник: AP 2018

РФ будет вынуждена взять под прицел ракетные системы США в Европе, если те после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) разместят их в регионе. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, отвечая на просьбу прокомментировать слова главы государства во время ежегодной большой пресс-конференции в четверг об угрозе ядерной войны после выхода Вашингтона из договора.

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«Технологически президент имел в виду то, что он уже неоднократно разъяснял. Дело в том, что за выходом из ДРСМД потенциально может стоять размещение ракет средней и меньшей дальности в европейских странах — так, как это было во время холодной войны. Размещение там этих ракет и их потенциальное нацеливание в сторону Российской Федерации приведет к тому, что РФ, с тем чтобы создать паритет, возьмет эти пусковые установки под прицел своим ракетным арсеналом», — сказал Песков.

Он добавил, что таким образом «произойдет развитие по спирали и повторение той ситуации, которую мы были вынуждены пережить в прошлом».

Президент России Владимир Путин 20 декабря на ежегодной большой пресс-конференции, комментируя планы США о выходе из ДРСМД, заявил, что сожалеет о нарастающей недооценке опасности ядерной войны. Глава государства добавил, что РФ не заинтересована разворачивать гонку вооружений, а только добивается сохранения баланса сил. А в случае выхода США из ДРСМД ситуация может стать непредсказуемой.

А если эти ракеты появятся в Европе, что нам делать? Конечно, надо будет обеспечить свою безопасность какими-то шагами, пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся каких-то преимуществ.
Владимир Путин
президент России

При этом Путин выразил надежду, что у человечества хватит здравого смысла не допустить мировой войны. Он предостерег от тенденции понижения порога применения ядерного оружия, что может привести к глобальной катастрофе.

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