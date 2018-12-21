Песков: если США после выхода из ДРСМД разместят ракеты в ЕС, РФ возьмет их под прицел
МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/ — По словам
МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/ — По словам
РФ будет вынуждена взять под прицел ракетные системы США в Европе, если те после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) разместят их в регионе. Об этом
«Технологически президент имел в виду то, что он уже неоднократно разъяснял. Дело в том, что за выходом из ДРСМД потенциально может стоять размещение ракет средней и меньшей дальности в европейских странах — так, как это было во время холодной войны. Размещение там этих ракет и их потенциальное нацеливание в сторону Российской Федерации приведет к тому, что РФ, с тем чтобы создать паритет, возьмет эти пусковые установки под прицел своим ракетным арсеналом», — сказал Песков.
Он добавил, что таким образом «произойдет развитие по спирали и повторение той ситуации, которую мы были вынуждены пережить в прошлом».
Президент России Владимир Путин 20 декабря на ежегодной большой
А если эти ракеты появятся в Европе, что нам делать? Конечно, надо будет обеспечить свою безопасность
какими-тошагами, пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся каких-топреимуществ.
При этом Путин выразил надежду, что у человечества хватит здравого смысла не допустить мировой войны. Он предостерег от тенденции понижения порога применения ядерного оружия, что может привести к глобальной катастрофе.