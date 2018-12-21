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01:30 (мск), источник: ТАСС

Песков: участники мирного процесса в Сирии вряд ли жалеют о возможном уходе США из страны

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/ — По мнению официального представителя Кремля, «нахождение американцев на сирийской земле не способствует целям выхода на политико-дипломатическое урегулирование».

Источник: РИА "Новости"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сомневается, что участники мирного урегулирования в Сирии сожалеют о возможном выходе США с территории этой страны. Об этом он заявил в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, комментируя заявления вашингтонской администрации о решении вывести из САР американские войска.

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«Если говорить о том, что кто-то из участников этого процесса жалеет, что американские военные выходят из Сирии, то, наверное, скорее, я [бы] с этим не согласился», — подчеркнул Песков, добавив, что «нахождение американцев на сирийской земле не способствует целям выхода на политико-дипломатическое урегулирование».

«Мы все знаем ситуацию в некоторых секторах [Сирии], находящихся под контролем США, где и гуманитарная катастрофа, и происходит вооружение и перевооружение террористических группировок, где тренируются новые боевики, где местное население находится без возможности получать медицинскую помощь или просто покинуть этот район. Я имею в виду район, который прилегает к иордано-иракской границе», — констатировал представитель Кремля.

Он назвал курьезом последние записи в Twitter президента США Дональда Трампа.

«Все мы знаем о вчерашнем сообщении в твиттере президента США о том, что США выходят из Сирии и что начнется новая фаза. Мы по-прежнему не знаем, что это будет за фаза. Но появился новый твит президента Трампа, он весьма любопытный: Трамп пишет о том, что наверняка и русские, и сирийцы, и остальные на самом деле не хотят, чтобы американцы выходили из Сирии, потому что им самим теперь придется бороться с ИГИЛ (“Исламское государство”, ИГ — террористическая группировка, запрещенная в РФ)», — напомнил представитель Кремля.

По его оценке, «это очень любопытный и курьезный твит, потому что — об этом говорил и президент [РФ Владимир] Путин, и министр иностранных дел [РФ Сергей] Лавров — нахождение американских военных и боевые операции американских самолетов на территории Сирии не соответствуют, более того, противоречат международному праву и являются незаконными с точки зрения международного права».
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«Президент Путин подтверждал публично информацию о том, что когда израильтяне просили отодвинуть от границы иранские вооруженные соединения и Россия вместе с иранскими партнерами проделала такую работу, в результате иранцы отошли от границы почти на 100 километров, американцы должны были определенные районы Сирии покинуть, такое было обещание в ответ на такие действия. Это обещание не было выполнено», — констатировал Песков.

Он также заметил: «И потом мы знаем, что американцы все время откуда-то выходят и все время президенты США принимают такие решения». «Они выходят уже много-много лет из Афганистана, в результате чего значительная часть территории этой страны находится под контролем “Талибана” (запрещен в РФ), мы знаем про увеличение площадей посевов мака, из которого потом делают наркотики, и которые потом плывут в сторону нашей страны, в сторону Западной Европы. Мы знаем нелегкую ситуацию в Ираке, где по-прежнему остаются американцы», — привел примеры Песков, и предложил: «поэтому давайте вместе подождем и посмотрим, покинут ли реально американцы территорию Сирийской Арабской Республики».

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