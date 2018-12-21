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01:54 (мск), источник: ТАСС

Глава Пентагона Джеймс Мэттис уходит в отставку

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/ — Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время объявит имя нового министра обороны.

Источник: AP 2018

Глава Пентагона Джеймс Мэттис уйдет в отставку в конце февраля. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп на своей странице в сети Twitter.

«[Отставной] генерал Джим Мэттис уйдет в отставку <…> в конце февраля, прослужив в моей администрации в качестве министра обороны последние два года», — написал американский лидер.

В ходе пребывания Джима в должности был достигнут огромный прогресс, особенно в плане закупки новой боевой техники [для нужд Вооруженных сил США].

«Генерал Мэттис оказал мне огромную помощь в том, чтобы обеспечить оплату союзниками и другими странами своей доли военных обязательств», — подчеркнул также президент. «Кандидатура нового министра обороны будет выдвинута в ближайшее время», — добавил Трамп.

В середине октября в интервью программе «60 минут» на телеканале CBS Трамп не исключил того, что глава Пентагона может уйти в отставку.

Американский лидер сказал, что считает Мэттиса сторонником Демократической партии, и по этой причине тот вскоре может покинуть его команду.
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Выступая на пресс-конференции после состоявшихся 6 ноября промежуточных выборов в Конгресс США, американский лидер подтвердил, что рассматривает ряд вариантов кадровых перестановок в администрации по их итогам. Он уже отправил Джеффа Сешнса в отставку с поста министра юстиции, а Миру Рикардел — с должности заместителя своего помощника по национальной безопасности. По данным американских СМИ, он также собирается уволить министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен.

Слухи об уходе Мэттиса появились еще в начале сентября. Газета The Washington Post тогда сообщила, что министр обороны уйдет в отставку в ближайшие месяцы, и в Белом доме уже начали обсуждать возможные кандидатуры на его пост. Причиной для этого издание назвало разногласия между Мэттисом и Трампом, которые, согласно информации журналиста и автора книги «Страх. Трамп в Белом доме» Роберта Вудворда, вылились в неодобрительные комментарии главы Пентагона в адрес американского лидера.

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