Песков назвал отношения России и США жертвой украинской провокации
Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU — Отношения России и США в данный момент стали заложниками провокации, устроенной украинскими властями в Керчи, заявил
Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU — Отношения России и США в данный момент стали заложниками провокации, устроенной украинскими властями в Керчи, заявил
«Действительно наши двусторонние
«Президенту Порошенко нужно любыми способами нарабатывать себе рейтинг, который оставляет желать лучшего по сравнению с теми, кто занимает опережающие его строки в рейтинге, что он собственно и делает, и мы все это видим невооруженным глазом», — отметил Песков.
При этом он подчеркнул, что Порошенко не удается инициировать давление на Россию, которое способно вынудить Москву отказаться от своих «красных линий». «Ответ однозначный — нет. И президент Путин об этом говорил много раз», — сказал Песков.
В связи с этим, добавил
Комплекс двусторонних
Он гораздо более хрупок под воздействием этих провокаций. Тем более, к сожалению, Вашингтон должен нянчиться с Порошенко, даже несмотря на его слабые достаточно электоральные позиции.
Он добавил: «Слишком много денег вложено в Украину, слишком много денег вложено в переворот на Украине, слишком много денег вложено в то, чтобы оправдать этот переворот. Это должно
Но это, отметил Песков, «не очень получается». «Поэтому ситуацию нужно “спасать” изо всех сил», — сказал он.
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