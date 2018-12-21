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03:50 (мск), источник: Интерфакс

Песков назвал отношения России и США жертвой украинской провокации

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU — Отношения России и США в данный момент стали заложниками провокации, устроенной украинскими властями в Керчи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Действительно наши двусторонние российско-американские отношения сейчас находятся в положении жертвы той провокации, которую устроила украинская сторона вблизи Керчи», — сказал Песков в интервью программе Первого канала «Большая игра».

Он отметил, что находящиеся в бедственном состоянии российско-украинские отношения усугубились в связи с появлением элемента предвыборной кампании.
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«Президенту Порошенко нужно любыми способами нарабатывать себе рейтинг, который оставляет желать лучшего по сравнению с теми, кто занимает опережающие его строки в рейтинге, что он собственно и делает, и мы все это видим невооруженным глазом», — отметил Песков.

При этом он подчеркнул, что Порошенко не удается инициировать давление на Россию, которое способно вынудить Москву отказаться от своих «красных линий». «Ответ однозначный — нет. И президент Путин об этом говорил много раз», — сказал Песков.

В связи с этим, добавил пресс-секретарь, Путин «последователен в своей оценки той провокации, которая произошла на входе в Азовское море»

Комплекс двусторонних российско-американских отношений не настолько устойчив, как национальные интересы РФ, заметил пресс-секретарь президента.

Он гораздо более хрупок под воздействием этих провокаций. Тем более, к сожалению, Вашингтон должен нянчиться с Порошенко, даже несмотря на его слабые достаточно электоральные позиции.

Он добавил: «Слишком много денег вложено в Украину, слишком много денег вложено в переворот на Украине, слишком много денег вложено в то, чтобы оправдать этот переворот. Это должно как-то окупиться, принести какие дивиденды».

Но это, отметил Песков, «не очень получается». «Поэтому ситуацию нужно “спасать” изо всех сил», — сказал он.

Справка
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Как РФ и Украина довели ситуацию до открытого противостояния? В чем интересы сторон и какими силами они располагают?

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