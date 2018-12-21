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01:35 (мск), источник: Газета.Ру

Источник: США планируют сокращение миссии в Афганистане

Администрация президента США Дональда Трампа планирует значительно сократить американскую военную миссию в Афганистане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в администрации.

Источник: AP 2018

Сокращение может произойти на фоне решения Трампа вывести войска из Сирии. В настоящий момент в Афганистане находятся приблизительно 14 тыс. военных США.

В Пентагоне не стали комментировать данную информацию.

Ранее спецпредставитель госсекретаря США по афганскому примирению Залмай Халилзад заявил, что талибы не рассматривают военное решение кризиса в Афганистане.

«Талибан» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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