Мэттис заявил, что уходит с поста главы Пентагона из-за разногласий с Трампом
ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/ — Джеймс Мэттис принял решение уйти с поста министра обороны США
ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/ — Джеймс Мэттис принял решение уйти с поста министра обороны США
«Поскольку у вас есть право иметь министра обороны, взгляды которого ближе сходятся с вашими <…>, я считаю, что мне было бы правильно уйти в отставку с моей должности. Мой срок пребывания в должности завершается 28 февраля 2019 года, что должно оставить достаточно времени на выдвижение кандидатуры сменщика и ее утверждение [Сенатом Конгресса США]", — говорится в письме Мэттиса Трампу.
При этом уходящий глава военного ведомства США выражает мнение, что США не могут защищать свои интересы без сохранения «прочных альянсов» и «демонстрации уважения» к союзникам.