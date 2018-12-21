Мэттис заявил, что уходит с поста главы Пентагона из-за разногласий с Трампом

«Поскольку у вас есть право иметь министра обороны, взгляды которого ближе сходятся с вашими <…>, я считаю, что мне было бы правильно уйти в отставку с моей должности. Мой срок пребывания в должности завершается 28 февраля 2019 года, что должно оставить достаточно времени на выдвижение кандидатуры сменщика и ее утверждение [Сенатом Конгресса США]", — говорится в письме Мэттиса Трампу.