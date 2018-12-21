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02:01 (мск), источник: ТАСС

Мэттис заявил, что уходит с поста главы Пентагона из-за разногласий с Трампом

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/ — Джеймс Мэттис принял решение уйти с поста министра обороны США из-за расхождения взглядов с президентом Дональдом Трампом. Об этом свидетельствует текст прошения об отставке, поданного министром обороны главе администрации США. Документ датирован 20 декабря.

Источник: Reuters

«Поскольку у вас есть право иметь министра обороны, взгляды которого ближе сходятся с вашими <…>, я считаю, что мне было бы правильно уйти в отставку с моей должности. Мой срок пребывания в должности завершается 28 февраля 2019 года, что должно оставить достаточно времени на выдвижение кандидатуры сменщика и ее утверждение [Сенатом Конгресса США]", — говорится в письме Мэттиса Трампу.

При этом уходящий глава военного ведомства США выражает мнение, что США не могут защищать свои интересы без сохранения «прочных альянсов» и «демонстрации уважения» к союзникам.

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