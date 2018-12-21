Правительство не поддержало введение понятия «уголовный проступок»

Источник: РИА "Новости"

«Следует отметить, что предлагаемые изменения в части освобождения от ответственности лица, совершившего уголовный проступок, не согласуются со ст. 52 Конституции Российской Федерации, поскольку не учитывают интересы потерпевших, которым в результате совершения уголовного проступка причинен вред», — говорится в документе (.pdf) за подписью вице-премьера, руководителя аппарата правительства Константина Чуйченко.

Новость Преступление превращается в проступок

Внимание на отрицательный отзыв обратила газета «Ведомости». Источник издания в судейском сообществе считает, что противниками инициативы выступают правоохранительные ведомства. Они опасаются влияния проекта закона на статистику, так как «проще раскрывать и отчитываться за малозначительные преступления».