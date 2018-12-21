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10:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительство не поддержало введение понятия «уголовный проступок»

Правительство России дало отрицательный отзыв на разработанный Верховным судом законопроект, которым в российское право вводится понятие «уголовный проступок». Как считают в Белом доме, нововведение «повлечет дополнительную нагрузку на сотрудников уголовно-исполнительной системы», а также может потребовать дополнительных расходов из бюджета.

Источник: РИА "Новости"

«Следует отметить, что предлагаемые изменения в части освобождения от ответственности лица, совершившего уголовный проступок, не согласуются со ст. 52 Конституции Российской Федерации, поскольку не учитывают интересы потерпевших, которым в результате совершения уголовного проступка причинен вред», — говорится в документе (.pdf) за подписью вице-премьера, руководителя аппарата правительства Константина Чуйченко.

Новость
Преступление превращается в проступок

Внимание на отрицательный отзыв обратила газета «Ведомости». Источник издания в судейском сообществе считает, что противниками инициативы выступают правоохранительные ведомства. Они опасаются влияния проекта закона на статистику, так как «проще раскрывать и отчитываться за малозначительные преступления».

Накануне, 21 декабря, Верховный суд внес законопроект об уголовном проступке в Госдуму. К «уголовному проступку» предлагается отнести около 80 видов преступлений небольшой тяжести, за которые сейчас не предусмотрено лишение свободы. Дела об уголовных проступках по инициативе следствия могут прекращаться судом, а в качестве наказания предусматриваются общественные работы или судебный штраф. В Верховном суде считают, что принятие проекта закона «позволит более справедливо классифицировать преступные деяния».

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