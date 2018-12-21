Лукашенко прокомментировал фразы про «бабла мало» и «телок»

Источник: Reuters

«Как будто я про каких-то “телок” (говорил — ИФ), а некоторые там коров нарисовали в России. Озаботились, бедные, моей фразой», — сказал Лукашенко в четверг на совещании с активом Минска.

Президент отметил, что имел в виду мышление некоторых современных спортсменов. «У них один разговор, я дословно привел их фразы: бабло, мерседесы и сзади “телки”. Извините, женщины, что я так повторил, просто к слову», — отметил он.

«Это мышление наших спортсменов. Так работайте — идите бегайте с клюшкой или с мячом, давайте результат. Вот к чему это было. А тут получилось, что я задачу такую поставил перед спортсменами», — добавил глава государства.