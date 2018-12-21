Эксперт объяснил отставку Мэттиса с поста главы Пентагона

Источник: Reuters

По мнению эксперта, уход Мэттиса имеет несколько аспектов. Одной из главных причин могло стать несогласие главы Пентагона с решением Трампа о выводе американского контингента из Сирии. Кроме того, важную роль сыграло желание американского лидера в два раза сократить численность американского войска в Афганистане.

Васильев отметил, что Мэттис считался одной из ключевых системообразующих фигур администрации и мог также потребовать более активной и агрессивной политики США в отношении Китая, Северной Кореи, России.

«Также это явно связано с нарастанием финансовых трудностей, программы военного строительства быстро стали “задыхаться”», — заключил Васильев в комментарии RT.