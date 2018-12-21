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10:40 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт объяснил отставку Мэттиса с поста главы Пентагона

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Отставка Джеймса Мэттиса с поста министра обороны США будет рассматриваться как продолжение кризиса администрации президента Трампа, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Источник: Reuters

По мнению эксперта, уход Мэттиса имеет несколько аспектов. Одной из главных причин могло стать несогласие главы Пентагона с решением Трампа о выводе американского контингента из Сирии. Кроме того, важную роль сыграло желание американского лидера в два раза сократить численность американского войска в Афганистане.

Васильев отметил, что Мэттис считался одной из ключевых системообразующих фигур администрации и мог также потребовать более активной и агрессивной политики США в отношении Китая, Северной Кореи, России.

«Также это явно связано с нарастанием финансовых трудностей, программы военного строительства быстро стали “задыхаться”», — заключил Васильев в комментарии RT.

Трамп ранее объявил, что Мэттис уйдет на пенсию в конце февраля 2019 года. Он также сообщил, что кандидатура нового министра обороны будет названа в скором времени.

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