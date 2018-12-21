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11:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Европа пригрозила Москве уголовным судом над Кадыровым

На постоянном Совете ОБСЕ представили доклад о нарушениях прав человека в Чечне, подготовленный в рамках инициированного против России «Московского механизма», пишет «Новая газета».

Источник: РИА "Новости"

Москве предложено всерьез заняться расследованием действий администрации и правоохранительных ведомств республики. В противном случае этим займутся международные эксперты, которые доведут дело до Международного уголовного суда в Гааге.

В докладе говорится о незаконных задержаниях и пытках представителей ЛГБТИ-сообщества, автор документа — профессор международного права австрийского университета Граца Вольфган Бенедек — указывает на подобные факты как на ясные, неопровержимые, систематические и массовые.

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Подвергнутых преследованиям людей, по мнению Бенедека, содержали в секретных тюрьмах, лишали какой-либо юридического защиты.

В ряде случаев, как отмечено в докладе, чеченские силовики проводили задержания и пытки ради с целью вымогательства выкупа у родственников преследуемых. Попытки же судебной защиты в Чечне остаются безрезультатными, потому как сами служители Фемиды там могут быть задержаны или подвержены пыткам.

Бенедек был уполномочен подготовить доклад шестнадцатью странами-членами ОБСЕ. России предоставили право выбрать второго эксперта, но она им не воспользовалась.

Кроме того, Россия отказалась пустить на территорию страны проводившего расследование эксперта ОБСЕ. Выводы Бенедека основаны на опросе правозащитников, жертв преследований, свидетелей, журналистов и на изучение документов, в том числе попавших в его распоряжение материалов Следственного комитета России.

Автор документа напрямую указывает на Рамзана Кадырова, как на лицо ответственное за беззаконие в республике, а также указывает на федеральный закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений среди детей, как на юридический документ, побуждающий к необоснованным преследованиям представителей ЛГБТ-сообщества.

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