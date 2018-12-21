Совет Федерации одобрил закон о декриминализации репостов

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Поправки дополняют смягчают статью 282, а также дополняют КоАП статьей «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», согласно которой первое нарушение будет грозить административным штрафом в размере от 10 000 до 20 000 руб., или обязательными работами на срок до 100 часов, или административным арестом до 15 суток, для юрлиц штраф составит от 250 000 до 500 000 руб.

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Действия, направленные на возбуждение ненависти, унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии или принадлежности к социальной группе, совершенные публично, в том числе через интернет, будут предусматривать уголовное наказание только после привлечения лица к административной ответственности за аналогичные действия в течение одного года. Статья 282 предполагает от 2 до 5 лет лишения свободы.

Теперь закон отправится на подпись Путину. После вступления в силу он будет иметь обратную силу: дела, возбужденные до принятия поправок, будут прекращены.