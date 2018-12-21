CNBC: Россия успешно протестировала «Циркон»

Указывается, что данная ракета поступит в арсенал к 2022 году. По словам источников, с 2015 года Россия провела пять испытаний. Последнее из них было проведено 10 декабря, пишет CNBC. Во время теста удалось развить скорость до максимальной скорости 8 Маха, почти в восемь раз превышающей скорость звука, говорится в материале.

Источник объяснил видение США назначения данного оружия. По его словам, «Циркон» создан для двойного назначения, как для ударов по цели на суше, так и на судне в море.

Американский источник рассказал, что Россия смогла добиться «устойчивого полета», этот шаг «имеет решающее значение в развитии гиперзвукового оружия».

В докладе американской разведки, по данным одного из источников, отмечается, что производство ракеты планируется начать в 2021 году, на вооружение она сможет поступить не ранее 2022 года.

Как отмечает телеканал, развитие Россией сверхзвукового оружия должно привести к ответному ускорению США.