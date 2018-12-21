Захарова прокомментировала проверку Роскомнадзором BBC World News

Роскомнадзор в ответ на вынесение британским Ofcom решения о нарушении RT правил вещания заявил о начале проверки канала BBC World News, а также ресурсов канала в интернете на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству.

«Мне искренне жаль корреспондентов ВВС, многие из которых являются настоящими профессионалами и добросовестно выполняют свои обязанности. Но грубое вмешательство британского правительства в деятельность российских СМИ (постоянная пропаганда против телеканала RT, попытки дискредитация наших журналистов и т. д. ) не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа», — указала она.