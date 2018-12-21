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11:48 (мск), источник: РИА Новости

Захарова прокомментировала проверку Роскомнадзором BBC World News

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Роскомнадзора о проверке канала BBC World News в РФ давно назревшим ответным шагом на вмешательство британских властей в деятельность российских СМИ.

Источник: РИА Новости

Роскомнадзор в ответ на вынесение британским Ofcom решения о нарушении RT правил вещания заявил о начале проверки канала BBC World News, а также ресурсов канала в интернете на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству.

«Давно пора», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

«Мне искренне жаль корреспондентов ВВС, многие из которых являются настоящими профессионалами и добросовестно выполняют свои обязанности. Но грубое вмешательство британского правительства в деятельность российских СМИ (постоянная пропаганда против телеканала RT, попытки дискредитация наших журналистов и т. д.) не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа», — указала она.

«Российская сторона предупреждала. И неоднократно», — заключила официальный представитель МИД.

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