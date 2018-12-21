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16:06 (мск), источник: РИА Новости

Песков прокомментировал слова Путина про ЧВК

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не мог прокомментировать деятельность частных военных компаний в России, потому что по закону таких организаций в стране нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

На ежегодной пресс-конференции в четверг Путина спросили, как он относится к деятельности так называемых ЧВК. Президент заявил, что если компания «Вагнер» что-то нарушает, Генпрокуратура должна дать правовую оценку, если нет — то вправе работать в любой точке планеты. Путин также отметил, что можно запретить вообще частную охранную деятельность, но как только это сделают, то «придут с большим количеством петиций с требованием защитить этот рынок труда», на котором работает около миллиона человек.

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«Частных военных компаний у нас по законодательству не существует. Все говорят о некой ЧВК некоего “Вагнера”, но дело в том, что у нас в законодательстве нет такого положения. Что вы ожидали от президента, как он может комментировать то, чего не существует?» — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не перепутал ли Путин понятия ЧВК и ЧОП, когда его спросили об отношении к ЧВК «Вагнер», а он говорил о частной охранной деятельности.

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