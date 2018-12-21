Городская дума Екатеринбурга тайно добавила денег на свое содержание

Источник: РИА "Новости"

Более того, председатель думы Игорь Володин и и. о. начальника департамента финансов администрации Екатеринбурга Анна Турунцева пытались скрыть от прессы информацию о повышении расходов на содержание муниципального парламента в 2019 году на 13,5 процента по сравнению с нынешним годом.

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На прямой вопрос корреспондента Ura.ru, сообщившего об увеличении сметы на 19 миллионов 146 тысячи рублей, руководитель Гордумы вначале все отрицал, а после предъявления соответствующего документа просто удалился, сославшись на то, что он торопится на мероприятие. Городской казначей Алла Турунцева и вовсе демонстративно повернулась спиной к корреспонденту.

Впрочем, и сами депутаты не заинтересовались, в каких целях, и кто инициировал рекордное увеличение расходов на содержание Городской думы, которое было отражено только в документах, розданных 20 декабря участникам заседания комиссии Гордумы по бюджетной политике. Некоторые депутаты, которые решили все же разузнать, на какие именно цели пойдут дополнительно ассигнованные средства, не смогли это сделать. Поэтому отдельным депутатам оставалось только гадать.

Так, депутат Николай Смирнягин предположил, что средства необходимы на зарплату нового советника спикера, а также двум чиновникам организовываемого аналитического отдела.

Скандал проходит на фоне решения Гордумы повысить зарплату мэру, сотрудникам городской и районных администраций и Гордумы в два и более раз. На это беспрецедентное повышение отреагировал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и потребовал от городских законодателей ограничиться ростом доходов в четыре процента. Мэр города Александр Высокинский и депутаты отменили решение о повышении зарплат муниципальным чиновникам на общую сумму 356 миллионов рублей.

Однако, по утверждению Ura.ru, из представленных депутатам Городской думы документов следует, что сумма «общегосударственных расходов» уменьшилась всего на 294 тысячи рублей.