Глава Пентагона на прощание предупредил Трампа о российской угрозе

Источник: AP 2018

«Я уверен, что нам нужно действовать решительно в отношениях со странами, чьи стратегические интересы все больше противоречат нашим. Очевидно, что Китай и Россия хотят перестроить мир по своим авторитарным лекалам, усиливая (…) влияние на другие страны, чтобы получить выгоду за счет своих соседей, Соединенных Штатов и наших союзников», — написал он.

Мэттис также подчеркнул необходимость уважительно относиться к союзникам и «сохранять ясный взгляд на злонравных участников [международных отношений] и стратегических конкурентов, которые уже четыре десятилетия активно вовлечены в этот процесс».

Глава Пентагона отметил, что США должны сделать все возможное, чтобы продвигать мировой порядок, который является неотъемлемой частью безопасности, процветания и сохранения ценностей американского народа.

Ранее 21 декабря стало известно, что Мэттис принял решение уйти в отставку. Пост он покинет 28 февраля 2019 года. В письме Трампу он заверил, что тщательно подготовит передачу полномочий своему преемнику, который пока неизвестен.

Отношения США и их союзников в Европе стали более напряженными с приходом к власти Трампа в 2017 году. В начале июля 2018 года президент США припугнул Великобританию, заявив, что если Лондон не увеличит военные расходы, то главным партнером Вашингтона в Североатлантическом альянсе может стать Франция.

До этого во время встречи лидеров стран «Большой семерки» в Канаде Трамп несколько раз назвал председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера «жестоким убийцей», а президенту Франции Эммануэлю Макрону заявил, что «все террористы — в Париже».

Кроме того, хозяин Белого дома отказался подписывать итоговое коммюнике по итогам саммита G7.