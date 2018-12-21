Прививка от бешенства. Почему Трамп ищет замену министру обороны США

Источник: AP 2018

Еще в сентябре газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в Белом доме, Конгрессе и Министерстве обороны США сообщала, что Джеймс Мэттис окончательно впал в немилость к президенту Дональду Трампу. 20 декабря глава Пентагона подал в отставку, отметив в своем обращении к главе государства, что тот «вправе иметь министра обороны, чьи взгляды в большей степени совпадают с его». Мэттис объявил об уходе на следующий день после того, как Трамп приказал вывести американские войска из Сирии. ТАСС объясняет, как генерал оказался в Белом доме и почему его покидает.

Портрет министра

Вскоре после победы на президентских выборах 2016 года Трамп назвал Мэттиса, чью кандидатуру он еще только рассматривал, «настоящим генералом из генералов». На то у избранного президента была веская причина — всю свою сознательную жизнь Джеймс Мэттис посвятил Вооруженным силам США.

Морпехом он стал еще при президенте Ричарде Никсоне, а в 1972-м получил звание второго лейтенанта (соответствует званию лейтенанта ВС РФ). Мэттис прошел через войну в Заливе, войну в Афганистане и вторжение в Ирак, получив прозвище Бешеный Пес после битвы за Фаллуджу в 2004 году. А к 2007 году Мэттис стал четырехзвездным генералом.

Как утверждают американские СМИ, генерал вырос в семье книголюбов и по сей день держит на прикроватной тумбочке том сочинений Марка Аврелия.

К своим 68 годам Мэттис остается холостяком — его избранница Элис Джиллис отказалась от свадьбы, чтобы не портить ему карьеру. «Он не стал бы министром обороны, если бы женился на мне», — рассказала она.

Мэттис занял пост главы Пентагона с 20 января 2017 года — то есть с момента вступления Трампа в должность президента США.

«Умеренный Пес» против «пятиклассника»

Генерал Мэттис не любит, когда его называют Бешеным Псом, но Дональд Трамп никогда не стеснялся так его называть. Недавно, как сообщает американская пресса, президент придумал министру обороны новое прозвище — Умеренный Пес (Moderate Dog).

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Коверкая армейское прозвище генерала, пользующегося большой популярностью среди военнослужащих, хозяин Белого дома ставил под сомнение лояльность своего министра, который не всегда соглашался с точкой зрения верховного главнокомандующего. The New York Times писала, что Трамп считал Мэттиса «демократом в душе».

А вот сам Мэттис, если верить тому, что написал обладатель двух Пулитцеровских премий Боб Вудворд в своей новой книге «Страх. Трамп в Белом доме», говорил коллегам, что хозяин Белого дома мыслит «как пяти- или шестиклассник». Мэттис якобы сказал это после того, как Трамп спросил у министра, зачем Вашингтон тратит огромные средства на содержание американских военнослужащих в Республике Корея (РК).

Впрочем, министр обороны эту информацию сразу же опроверг. «Презрительные слова о президенте, приписываемые мне в книге Вудворда, никогда не произносились мной или в моем присутствии», — заявил Мэттис. При этом генерал также отметил, что считает необходимым проведение дебатов и наличие «конкуренции идей» при обсуждении внешнеполитического курса США.

Такой подход явно не нравился президенту Трампу — по его мысли, любой министр должен быть лишь проводником идей главы государства, но никак не самостоятельной фигурой.

А расходились взгляды Мэттиса и Трампа по многим вопросам, таким как:

ядерная сделка с Ираном — министр обороны заявлял, что невыход из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП) соответствует национальным интересам США;

подход к применению пыток — Мэттис уверял Трампа, что «сигаретами и пивом» можно добиться большего, чем пытками водой;

содержание американских военнослужащих в Сирии и Ираке — Трамп много раз повторял, что хочет их «возвращения домой», а Мэттис настаивал на обратном;

подход к проведению совместных учений с РК — президент заявил, что в их проведении нет необходимости, а министр обороны за день до этого сказал, что Вашингтон откладывать учения больше не намерен.

И на этом список разногласий между Трампом и Мэттисом не заканчивается. Как рассказывал сам министр обороны, Трамп оспорил каждое его предложение по стратегии Соединенных Штатов в Афганистане. «У нас была очень жесткая дискуссия», — сказал Мэттис.

Сирия как последняя капля

В администрации США заявляли, что конфликта между Мэттисом и Трампом не существует. Однако тучи стали сгущаться над министром уже осенью, когда в Белом доме начали обсуждать возможные кандидатуры на замену. В середине октября в интервью программе «60 минут» на телеканале CBS Трамп не исключил того, что глава Пентагона может уйти в отставку. Президент заявил, что считает Мэттиса сторонником Демократической партии, и по этой причине тот вскоре может покинуть его команду.

Журналисты с самого начала писали, что если Мэттиса попросят оставить свой пост, то сделано это будет после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс. Увольнение популярного генерала до голосования могло бы слишком сильно ударить по позициям республиканцев.

Однако, по информации Reuters, отставка Мэттиса не была принудительной — инициатива исходила от самого министра, а не от Трампа.

Источники агентства говорят, что глава Пентагона объявил президенту об отставке во время встречи с ним в четверг, 20 декабря, — через день после приказа Трампа о выводе американских войск из Сирии. «У него и президента разошлись взгляды по некоторым вопросам. Я не знаю, была ли это именно Сирия», — уточнил представитель Белого дома. В публичном рабочем графике президента такая встреча не значилась.

Ранее NYT писала, что Мэттис, его подчиненные и другие должностные лица в последние дни прикладывали усилия, чтобы отговорить президента от вывода войск из Сирии. По-видимому, безапелляционное решение Трампа стало последней каплей, из-за которой глава Пентагона решил покинуть пост.

После промежуточных выборов Трамп отправил Джеффа Сешнса в отставку с поста министра юстиции, Джона Келли — с должности руководителя аппарата сотрудников Белого дома. Поэтому уход Мэттиса не стал сюрпризом ни для кого.