Путин поручил Медведеву лично контролировать реализацию нацпроектов

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Говоря о контроле за исполнением национальных проектов, президент сказал: «Много показателей, они должны быть в компьютере, но важно посмотреть, что происходит в реальной жизни на территориях, что стоит за этими показателями».

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«Очень рассчитываю, что коллеги в правительстве — министры, вице-премьеры — будут уделять именно этой составляющей самое пристальное внимание. Прошу, Дмитрий Анатольевич, и вас лично тоже погрузиться в эту работу», — заявил господин Путин.

Напомним, в федеральных расходах все 12 проектов и инфраструктурная программа занимают около 10% всех расходов вместо ожидаемых 15%, ассигнования на 2019 год в основном менее ожидавшихся. Поэтому дальнейшая корректировка нацпроектов еще осенью считалась практически неизбежной. По восьми из нацпроектов есть и нераспределенные резервы.

Во время состоявшейся 20 декабря пресс-конференции Владимир Путин признал существование проблемы за контролем за исполнением национальных проектов. Он поддержал озабоченность председателя Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что нацпроекты могут быть недофинансированы на сумму до 1 трлн руб. за три года.