Путин поручил Медведеву лично контролировать реализацию нацпроектов
Президент России Владимир Путин и
Президент России Владимир Путин и
Говоря о контроле за исполнением национальных проектов, президент сказал: «Много показателей, они должны быть в компьютере, но важно посмотреть, что происходит в реальной жизни на территориях, что стоит за этими показателями».
«Очень рассчитываю, что коллеги в правительстве — министры,
Напомним, в федеральных расходах все 12 проектов и инфраструктурная программа занимают около 10% всех расходов вместо ожидаемых 15%, ассигнования на 2019 год в основном менее ожидавшихся. Поэтому дальнейшая корректировка нацпроектов еще осенью считалась практически неизбежной. По восьми из нацпроектов есть и нераспределенные резервы.
Во время состоявшейся 20 декабря
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