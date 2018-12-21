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16:02 (мск), источник: Ведомости

Курды попросили помощи у Франции в связи с выводом войск США из Сирии

Сирийские курды считают преждевременным вывод американских войск из Сирии, по их мнению, о победе над запрещенной террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ) говорить пока рано. Об этом заявил «РИА Новости» представитель курдов в Москве.

Источник: AFP 2018

Кроме того, курды опасаются, что Турция может оккупировать их земли в Сирии. В связи с этим курдский «Сирийский демократический совет» попросил Францию установить бесполетную зону на севере Сирии, сообщило агентству руководство курдских организаций.

Ранее агентство AFP сообщило, что сирийские курды попросили у Франции помощи в связи с решением президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии. В пятницу, 21 декабря, французский президент Эмманюэль Макрон принял делегацию курдов в Елисейском дворце.

Американские войска в Сирии оказывали помощь курдам, которых Турция считает террористами. Они опасаются, что после вывода военных США турецкие войска могут начать наступление на районы, которые сейчас находятся под контролем курдских формирований.

Белый дом США 19 декабря заявил о победе над ИГ в Сирии и объявил о выводе американских войск. Франция, которая является членом коалиции во главе с США по борьбе с террористами, пообещала защищать курдов после ухода из Сирии американских военных.

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