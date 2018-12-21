Курды попросили помощи у Франции в связи с выводом войск США из Сирии

Источник: AFP 2018

Кроме того, курды опасаются, что Турция может оккупировать их земли в Сирии. В связи с этим курдский «Сирийский демократический совет» попросил Францию установить бесполетную зону на севере Сирии, сообщило агентству руководство курдских организаций.

Ранее агентство AFP сообщило, что сирийские курды попросили у Франции помощи в связи с решением президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии. В пятницу, 21 декабря, французский президент Эмманюэль Макрон принял делегацию курдов в Елисейском дворце.

Американские войска в Сирии оказывали помощь курдам, которых Турция считает террористами. Они опасаются, что после вывода военных США турецкие войска могут начать наступление на районы, которые сейчас находятся под контролем курдских формирований.