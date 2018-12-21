Россия выслала шведского дипломата

Источник: AP 2018

По данным издания, решение Москвы стало ответом на то, что Швеция не выдала дипломатические визы двум россиянам. Как пишет Expressen, не называя источники информации, причиной отказа стало то, что они имеют опыт работы в российской разведке.

Посольство Швеции в Москве не стало комментировать эту информацию. «У меня нет комментария по этому поводу. Обратитесь к министерству иностранных дел в Стокгольме», — подчеркнул посол Швеции Петер Эриксон (цитата по «РИА Новости»).