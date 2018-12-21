Россия выслала шведского дипломата
Россия выслала атташе посольства Швеции в Москве Калле Книивиля. Об этом сообщает Expressen.
Россия выслала атташе посольства Швеции в Москве Калле Книивиля. Об этом сообщает Expressen.
По данным издания, решение Москвы стало ответом на то, что Швеция не выдала дипломатические визы двум россиянам. Как пишет Expressen, не называя источники информации, причиной отказа стало то, что они имеют опыт работы в российской разведке.
Посольство Швеции в Москве не стало комментировать эту информацию. «У меня нет комментария по этому поводу. Обратитесь к министерству иностранных дел в Стокгольме», — подчеркнул посол Швеции Петер Эриксон (цитата по «РИА Новости»).
До того как стать дипломатом, Книивиль был журналистом, в частности работал московским корреспондентом. Он автор четырех книг, в том числе «Народ Путина» — о последователях российского президента и «Крым наш» — о присоединении Россией полуострова в 2014 г.