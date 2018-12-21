Эрдоган отложил начало военной операции в Сирии

Источник: AP 2018

По словам главы государства, такое решение он принял после разговора с президентом США Дональдом Трампом, контактов с представителями структур безопасности Турции и США, а также заявлений американской стороны.

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«Речь идет о временной отсрочке операции», — уточнил Эрдоган. По его словам, Турция должна предпринять шаги для стабилизации ситуации в Сирии. Анкара не собирается захватывать сирийские земли, военная операция будет ответом на действия террористов в Сирии.

«Арабы, курды и туркоманы Сирии приветствуют военные операции Турции. Они доверяют Анкаре», — сказал Эрдоган, назвав безопасность в регионе приоритетом для страны. В борьбе с террористами Турция активно сотрудничает с Россией и Ираном, уточнил он.

Эрдоган 12 декабря заявил, что Турция через несколько дней начнет военную операцию на сирийской территории, к востоку от Евфрата. Через неделю Эрдоган заявил, что Трамп одобрил проведение Турцией военной операции. Турецкие военные готовы начать операцию вдоль всего участка турецко-сирийской границы в любое время, утверждал Эрдоган.

По его словам, речь идет о борьбе с курдскими отрядами народной самообороны (YPG). В Турции YPG считают террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.