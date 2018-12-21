Евросоюз продлил антироссийские санкции

Решение связано с отчетом президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель Евросовету на саммите 13 декабря о том, что прогресса в реализации минских соглашений нет. «Поэтому принято решение о продлении экономических санкций в отношении России», — отмечается в сообщении.

Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, ввели ограничительные меры в отношении Москвы в 2014 году, связав их с присоединением Крыма к России, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. Отмена санкций увязывается с выполнением Москвой подписанных в феврале 2015 года минских соглашений по стабилизации ситуации в Донбассе. Россия неоднократно заявляла, что не является участником противостояния на Украине, поэтому ответственность за выполнение положений лежит на киевских властях и лидерах ополчения.