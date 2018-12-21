Евросоюз продлил антироссийские санкции
Евросоюз продлил санкции против России на шесть месяцев. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Европейского Совета.
Евросоюз продлил санкции против России на шесть месяцев. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Европейского Совета.
Срок действия ограничительных мер должен был истечь 31 января 2019 года.
Решение связано с отчетом президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель Евросовету на саммите 13 декабря о том, что прогресса в реализации минских соглашений нет. «Поэтому принято решение о продлении экономических санкций в отношении России», — отмечается в сообщении.
До этого экономические санкции продлевались 28 июня. Мотивом также послужило то, что Россия «в недостаточной степени выполнила минские соглашения».
Ряд стран, в том числе США и