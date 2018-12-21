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19:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Евросоюз продлил антироссийские санкции

Евросоюз продлил санкции против России на шесть месяцев. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Европейского Совета.

Источник: AP 2018

Срок действия ограничительных мер должен был истечь 31 января 2019 года.

Решение связано с отчетом президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель Евросовету на саммите 13 декабря о том, что прогресса в реализации минских соглашений нет. «Поэтому принято решение о продлении экономических санкций в отношении России», — отмечается в сообщении.

Как передает ТАСС, особенность доклада заключается в том, что ответственной за выполнение минских соглашений считается только Москва.

До этого экономические санкции продлевались 28 июня. Мотивом также послужило то, что Россия «в недостаточной степени выполнила минские соглашения».

Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, ввели ограничительные меры в отношении Москвы в 2014 году, связав их с присоединением Крыма к России, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. Отмена санкций увязывается с выполнением Москвой подписанных в феврале 2015 года минских соглашений по стабилизации ситуации в Донбассе. Россия неоднократно заявляла, что не является участником противостояния на Украине, поэтому ответственность за выполнение положений лежит на киевских властях и лидерах ополчения.

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