Огнем и жилетом

Источник: AP 2018

На субботу запланирован уже «шестой акт» протестов французских «желтых жилетов». Хотя по поводу того, как и где они будут проходить, нет согласия даже в самом движении, администрация Версаля заранее объявила, что в этот день и дворец, и парк будут закрыты для туристов. Самые радикальные манифестанты предлагают блокировать границы Франции и приступить к совместным действиям с единомышленниками из соседних стран. С подробностями — корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

В рядах «желтых жилетов» — французского протестного движения, зародившегося в октябре, — в пятницу продолжали обсуждать, где встречать очередной субботний день. Часть манифестантов выступает за то, чтобы вернуться в Париж и показать правительству, что движение не утихает. Один из призывов так и звучит: «Испортим богачам Рождество». В свою очередь, Эрик Друе, популярный участник движения, призывает: «Прочь с узких улочек Парижа» — и на Версаль! В Facebook интерес к созванному им мероприятию проявили более 9 тыс. человек, и администрация заранее объявила, что на всякий случай закрывает и дворец, и парк.

Кто-то из протестующих готов заключить перемирие на время рождественских праздников, другие же хотят надеть желтый жилет на всю Европу.

К последнему среди прочих призвала в открытых телевизионных дебатах одна из создательниц движения Присцилла Людоски. Она хочет, чтобы манифестанты вышли к границам, заблокировали их и начали совместные акции с «желтыми жилетами» из соседних стран. Цель состоит в том, чтобы в тех точках, где предлагается устроить акции протеста — на границах с Бельгией, Германией и Испанией, — ни один грузовик не пересек границу. В этом же эфире дали слово мелкому предпринимателю, страдающему от действий «желтых жилетов»: он интересовался, понимают ли организаторы движения, какой урон наносят своим согражданам. Но госпожа Людоски без тени сочувствия заметила, что прогресса без жертв быть не может. Между тем жертв уже немало: в общей сложности в акциях пострадали 1843 манифестанта и 1048 полицейских. На дорогах во время пикетов погибло девять человек.

Радикальная позиция многих «жилетов» объясняет, почему их поддержка сейчас не так велика, как была на старте.

Хотя, согласно опросу института по изучению общественного мнения ELABE, проведенному по заказу телерадиокомпании BFM, 70% французов по-прежнему, по сути, согласны с манифестантами, продолжения акций хотят всего 54%.

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Остальные предпочли бы, чтобы жизнь в стране успокоилась в ожидании исполнения обещаний президента. Тем более что реализовать обещанные Эмманюэлем Макроном меры (выплату премий по итогам года, отмену роста налогов для пенсионеров и налога на оплату сверхурочных часов) планируется в ускоренном режиме. Депутаты Национального собрания в первом чтении проголосовали за соответствующий закон о «срочных экономических и социальных мерах» рано утром в пятницу.



Но, несмотря на спад городского насилия и уменьшение числа демонстрантов, властям едва ли стоит успокаиваться. Движение, родившееся в интернете, никак не удается обуздать. Оно, с одной стороны, слишком аморфно, с другой — обладает мгновенной реакцией.

«Желтые жилеты» могут объявить о месте проведения демонстрации не за месяц, а за полчаса, приводя в негодность все полицейские заготовки. У них нет пока руководителей, с которыми можно было бы договориться, на которых можно было бы повлиять и надавить.

Даже появившиеся лидеры всячески отказываются от такой чести, не желая оказаться «в тисках» между народной яростью и упорством правительства.



В то же время при общем недоверии «жилетов» к президенту и правительству противоречивые обещания официального Парижа только добавляют напряженности и заставляют подозревать министров в попытках реванша. А значит, укрепляют позиции радикалов, которые говорят, что вырвать улучшения можно только с применением насилия и что на мирные марши давно уже никто не обращает внимания. Как цинично сказал один из лидеров левых Оливье Безансно: «Мы видим, что только насилие приносит плоды».

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