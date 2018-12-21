Президента рассмотрели в конце года

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Пресс-конференцию президента Владимира Путина 20 декабря, которая транслировалась на шести телеканалах, посмотрели 11,3% москвичей — в среднем 1,4 млн человек. Об этом свидетельствуют предварительные данные Mediascope. Интерес к трансляции идет на спад после присоединения Крыма в 2014 году. Однако среди телеформатов с участием главы государства выступление на пресс-конференции в 2018 году было самым популярным.

Четырнадцатая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина собрала у экранов 11,3% москвичей старше 18 лет, свидетельствуют предварительные данные Mediascope. Среди жителей столицы, которые в те часы смотрели телевизор, это почти две трети зрителей (64%), а в абсолютном выражении — около 1,4 млн человек. Общение журналистов с президентом в этом году длилось 3 часа 45 минут, мероприятие транслировали «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24» и «Москва 24», НТВ и телеканал «360». В прошлом году у трансляции были примерно такие же показатели: как писал «Ъ», ее посмотрели 11,6%, или 1,44 млн совершеннолетних москвичей (доля телеаудитории составила 60,7%).

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Другие президентские телеформаты в этом году пользовались меньшей популярностью.

Рейтинг трансляции послания президента Федеральному собранию 1 марта, которое стало рекордным по длительности, составил 8,4% — в среднем это 1,04 млн москвичей. На пяти каналах за посланием следило 44,1% московской телеаудитории. А «Прямую линию с Владимиром Путиным» 7 июня посмотрели 8,3% жителей столицы, или 54,6% из тех, у кого в это время работал телевизор. В абсолютном выражении ее зрителями стали 1,18 млн москвичей.



Политолог Алексей Макаркин считает, что меньший интерес аудитории к посланию, чем к итоговой пресс-конференции, легко объясним: «Это официальное мероприятие, там нет какой-то интриги для массовой аудитории». «В этом году такая интрига в послании 1 марта появилась в виде мультфильмов с ракетами, но и то они заинтересовали скорее элитные круги», — отмечает он. Более низкую популярность прямой линии по сравнению с пресс-конференцией объяснить, по мнению эксперта, сложнее.

Журналисты могут задавать злободневные, неудобные вопросы, но насколько интересны они рядовому зрителю — тоже вопрос. Но в пресс-конференции присутствует элемент театрализованности, журналисты наряжаются в костюмы, придумывают плакаты.

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