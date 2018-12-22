Разведка США обвинила Россию и Китай во вмешательстве в выборы-2018

Источник: Reuters

Ведомство подготовило доклад о вмешательстве в выборы, который передадут в министерство внутренней безопасности и генпрокурору США. Если те подтвердят сделанные в документе выводы, это спровоцирует автоматическое введение санкций против России, Китая и Ирана по закону «О противодействии противникам Америки через санкции».

«Россия и другие страны, включая Китай и Иран, проводили операции по оказанию влияния и пропагандистские кампании, направленные против Соединенных Штатов для продвижения собственных стратегических интересов», — говорится в заявлении.

При этом разведка не делала выводов о том, как это могло повлиять на результат выборов, и не нашла свидетельств такого влияния, говорится в заявлении.

Коутс подтвердил, что направил президенту Дональду Трампу и министерствам доклад об иностранном вмешательстве в выборы.

Дело о российском вмешательстве

В США расследуют дело о «вмешательстве» России в американские выборы, а также о предполагаемых связях президента Дональда Трампа с Москвой. Дело ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, а также обе палаты конгресса.

Обвинения опровергают и в Белом доме, и в Кремле. Российская сторона называет их бездоказательными, Трамп — «охотой на ведьм».

В сентябре президент США подписал указ, который предусматривает автоматическое введение ряда санкций, если профильные ведомства, такие как разведка и госдеп, смогут представить достаточные доказательства, подтверждающие факт вмешательства. Указ может быть применен к физическим и юридическим лицам, а также целым странам. В списке возможных санкций — замораживание активов, ограничение доступа к финансовым институтам, кредитам, инвестициям из США.