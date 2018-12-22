Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Если нападут с моря - сразу ядерный удар по США": Коротченко
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет
Марат Башаров научил двухлетнего сына пользоваться дрелью
Умер миллиардер Игорь Минаков
Как москвичи пытаются оживить заброшенную деревню
Кремль не согласен с резолюцией о милитаризации Крыма Россия не согласна с резолюцией Генассамблеи ООН о милитаризации Крыма
Дом-дворец и иномарки: Гусман о богатстве Маслякова
Реакция Ватикана на создание новой церкви Украины
18-летняя Стеша Маликова пришла с отцом в шоу Малахова
Малахов отреагировал на призывы Шукшиной закрыть «Прямой эфир»
31-летняя модель выложила обнажённое фото в душе - СМИ
Модель прославилась из-за своего необычного тела
Песков объяснил игнорирование Путиным 3 вопросов на конференции
Умерла актриса Алла Соколова
В Минске продают идеальную «девяносто девятую» (цена удивляет)
В Москве открылась 260-я станция метро (фото)
Умер миллиардер Игорь Минаков
Умерла актриса Алла Соколова
Фоторепортажи
11Вся жизнь — тюрьма: почему корейцы мечтают попасть в заключение
18Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы?
03:24 (мск), источник: РИА Новости

Разведка США обвинила Россию и Китай во вмешательстве в выборы-2018

ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. Американская разведка считает, что Россия, Китай и Иран вмешивались в промежуточные выборы в США в 2018 году, но выводов о влиянии такого вмешательства на результаты голосования нет, об этом заявил директор национальной разведки США Дэниел Коутс.

Источник: Reuters

Ведомство подготовило доклад о вмешательстве в выборы, который передадут в министерство внутренней безопасности и генпрокурору США. Если те подтвердят сделанные в документе выводы, это спровоцирует автоматическое введение санкций против России, Китая и Ирана по закону «О противодействии противникам Америки через санкции».

«Россия и другие страны, включая Китай и Иран, проводили операции по оказанию влияния и пропагандистские кампании, направленные против Соединенных Штатов для продвижения собственных стратегических интересов», — говорится в заявлении.

При этом разведка не делала выводов о том, как это могло повлиять на результат выборов, и не нашла свидетельств такого влияния, говорится в заявлении.

Коутс подтвердил, что направил президенту Дональду Трампу и министерствам доклад об иностранном вмешательстве в выборы.

Дело о российском вмешательстве

В США расследуют дело о «вмешательстве» России в американские выборы, а также о предполагаемых связях президента Дональда Трампа с Москвой. Дело ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, а также обе палаты конгресса.

Обвинения опровергают и в Белом доме, и в Кремле. Российская сторона называет их бездоказательными, Трамп — «охотой на ведьм».

В сентябре президент США подписал указ, который предусматривает автоматическое введение ряда санкций, если профильные ведомства, такие как разведка и госдеп, смогут представить достаточные доказательства, подтверждающие факт вмешательства. Указ может быть применен к физическим и юридическим лицам, а также целым странам. В списке возможных санкций — замораживание активов, ограничение доступа к финансовым институтам, кредитам, инвестициям из США.

Читайте также:

Следите за развитием темы Russiagate
 Германия удивлена 'неожиданной сменой курса' в Вашингтоне
Почему Россия пугает: прогнозы на 2019 год
Кокорину и Мамаеву ужесточили обвинение
Бывший президент Приднестровья приговорен к 16 годам колонии
В Екатеринбурге в банке установили елку из 2 миллионов долларов
Mediascope определил рейтинг пресс-конференции Путина
«Роскосмос» рассказал, когда сгорит Земля
Эксперты ЦБ предупредили россиян о рисках ипотечного пузыря
Спорт
Медведева прокомментировала провал на ЧР и расплакалась (видео) Российская фигуристка обратилась к болельщикам после неудачного выступления на чемпионате России
Hi-Tech
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет Многие прогнозы сбылись (но позднее), а некоторые сейчас кажутся довольно наивными.
Авто
Возрожденный «Икарус»: каким он стал (первое фото) Многие удивятся, но автобусная марка «Икарус» не просто существует, а выпускает новые модели пассажирских машин
Кино
Цитата из «Брата 2» привела Путина в замешательство Глава российского государства вспомнил фильм Алексея Балабанова во время традиционной пресс-конференции
Недвижимость
Россиянам посоветовали делать ремонт в морозы
Как выглядят безлюдные деревни и скелеты церквей в России (фото)
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Старейшую тюрьму Москвы «Бутырку» закроют
Популярные темы на «Детях»
Для Вас принимать материальную помощь от родителей-пенсионеров норма или фу-фу? 383
Ватрушка с картинками...и зверушек жалко 361
о накипевшем... 306
подарки всем одинаковые 184
Леди
17 хороших и плохих нарядов для корпоративной вечеринки Стилист рассказала нам, какие точно не подойдут для корпоративной вечеринки (а некоторые из них лучше не надевать никогда), и чем их заменить.
Все о ремонте
Самые уютные традиции народов мира по зимнему украшению дома
Как использовать оставшиеся обои: 13 идей по декору мебели
Как сделать стильный лофт в панельном доме
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь