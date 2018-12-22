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05:34 (мск), источник: РИА Новости

Трампу понравился проект стены на границе с Мексикой в виде частокола

ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп одобрительно отозвался об одном из вариантов строительства заграждения на границе с Мексикой.

Источник: AP 2018

Трамп опубликовал в Twitter картинку стального частокола с заостренными вершинами высотой в несколько метров.

«Дизайн нашего стального барьера-заграждения — абсолютно эффективный и в то же время красивый!» — написал Трамп.

Президент США и конгресс торгуются о финансировании пограничной безопасности в новом бюджетном законопроекте. Если закон не будет принят до полуночи (8 утра в субботу мск), в США вынужденно сократят работу ряд министерств и ведомств.

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