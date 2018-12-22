Трампу понравился проект стены на границе с Мексикой в виде частокола

Трамп опубликовал в Twitter картинку стального частокола с заостренными вершинами высотой в несколько метров.

«Дизайн нашего стального барьера-заграждения — абсолютно эффективный и в то же время красивый!» — написал Трамп.

Президент США и конгресс торгуются о финансировании пограничной безопасности в новом бюджетном законопроекте. Если закон не будет принят до полуночи (8 утра в субботу мск), в США вынужденно сократят работу ряд министерств и ведомств.