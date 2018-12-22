Трампу понравился проект стены на границе с Мексикой в виде частокола
ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп одобрительно отозвался об одном из вариантов строительства заграждения на границе с Мексикой.
ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп одобрительно отозвался об одном из вариантов строительства заграждения на границе с Мексикой.
Трамп опубликовал в Twitter картинку стального частокола с заостренными вершинами высотой в несколько метров.
«Дизайн нашего стального
Президент США и конгресс торгуются о финансировании пограничной безопасности в новом бюджетном законопроекте. Если закон не будет принят до полуночи (8 утра в субботу мск), в США вынужденно сократят работу ряд министерств и ведомств.