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04:44 (мск), источник: ТАСС

Вашингтон выделит помощь Киеву в размере $10 млн после инцидента в Керченском проливе

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/ — В Госдепартаменте заявили, что предпринимают этот шаг совместно с Великобританией и Литвой, которые также планируют увеличить помощь Украине в сфере обороны.

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Соединенные Штаты выделят помощь Украине в размере $10 млн после инцидента в Керченском проливе. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберта Палладино.

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В нем утверждается, что в ответ на «опасную эскалацию со стороны России» и ее «необоснованные» действия 25 ноября в Керченском проливе Государственный департамент, после одобрения Конгресса, «выделит дополнительно $10 млн <…>, чтобы увеличить военно-морской потенциал Украины».

По словам Палладино, США предпринимают этот шаг совместно с Великобританией и Литвой, которые также планируют увеличить помощь Украине в сфере обороны.

«Соединенные Штаты призывают Россию немедленно вернуть Украине арестованные корабли и задержанных украинских членов экипажа, а также сохранять Керченский пролив и Азовское море открытыми для кораблей, которые следуют из украинских портов или в них, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках ее международно признанных границ, в том числе и ее территориальных вод», — заявил Палладино.

Справка
Азовский кризис

Как РФ и Украина довели ситуацию до открытого противостояния? В чем интересы сторон и какими силами они располагают?

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