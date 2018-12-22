Правительство США частично приостанавливает работу с 22 декабря

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Сенат Конгресса США завершил свое заседание в пятницу, не проголосовав по проекту резолюции об очередном временном продлении работы правительства до 8 февраля 2019 года, сделав неизбежным частичную приостановку работы ряда федеральных ведомств с полуночи 22 декабря по местному времени (08:00 мск субботы). Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты законодательного органа страны.

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Ранее свое заседание закрыла и Палата представителей. Обе палаты теперь могут собраться только после полудня в субботу (20:00 мск субботы). Тем временем срок достижения компромисса между двумя палатами Конгресса и президентом США истекает в полночь с пятницы на субботу по местному времени. Поскольку резолюция по бюджету не была принята, начиная с субботы, часть ведомств закроется.

Резолюцию, которую рассматривал в пятницу Сенат, приняла накануне Палата представителей, включив туда расходы в размере $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, на которых настаивал президент США Дональд Трамп. В поддержку резолюции тогда высказались 217 конгрессменов, 185 — выступили против. Однако демократы в Сенате предупредили, что у них достаточно голосов, чтобы заблокировать любую резолюцию, предусматривающую финансирование стены в таком крупном объеме. Компромисса в этот день достичь так и не удалось.

На данный момент американские законодатели так и не приняли бюджет на 2019 финансовый год, который в США начался уже 1 октября.