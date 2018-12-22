Спикер Госдумы назвал четырех самых активных депутатов
Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU — Председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам осенней сессии назвал четырех самых активных, на его взгляд, депутатов и наиболее эффективно работавший комитет.
Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU — Председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам осенней сессии назвал четырех самых активных, на его взгляд, депутатов и наиболее эффективно работавший комитет.
«Комитет по бюджету и налогам (глава — член фракции “Единая Россия” Андрей Макаров)», — так Володин ответил на вопрос официального сайта Госдумы, какой комитет был самым продуктивным.
На просьбу назвать депутатов из разных фракций, проявивших себя наиболее активно в ходе пленарных заседаний, спикер сказал:
На мой взгляд, в эту сессию самыми активными в зале пленарных заседаний были депутаты: (член комитета по контролю и регламенту) Андрей Альшевских («Единая Россия»), (член комитета по охране здоровья) Алексей Куринный (КПРФ), (первый зампред комитета по бюджету и налогам) Сергей Катасонов (ЛДПР) и (первый зампред комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству) Валерий Гартунг (Справедливая Россия)
Принятый Госдумой в среду, в последний день работы осенней сессии, закон об отмене общероссийского роуминга Володин особо выделил как «наиболее долгожданный и поддержанный всеми фракциями». Это решение ждали наши граждане, завил политик. «Он (закон) касается фактически каждого жителя нашей страны», — подчеркнул председатель Госдумы.