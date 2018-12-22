Спикер Госдумы назвал четырех самых активных депутатов

Источник: РИА "Новости"

«Комитет по бюджету и налогам (глава — член фракции “Единая Россия” Андрей Макаров)», — так Володин ответил на вопрос официального сайта Госдумы, какой комитет был самым продуктивным.

На просьбу назвать депутатов из разных фракций, проявивших себя наиболее активно в ходе пленарных заседаний, спикер сказал:

На мой взгляд, в эту сессию самыми активными в зале пленарных заседаний были депутаты: (член комитета по контролю и регламенту) Андрей Альшевских ( «Единая Россия» ), (член комитета по охране здоровья) Алексей Куринный (КПРФ), (первый зампред комитета по бюджету и налогам) Сергей Катасонов (ЛДПР) и (первый зампред комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству) Валерий Гартунг ( Справедливая Россия