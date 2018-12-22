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20:45 (мск), источник: РИА Новости

Трамп заявил, что об остатках ИГ* в Сирии «позаботятся местные страны»

ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. Об остатках террористической организации «Исламское государство"* в Сирии могут позаботиться страны региона, в том числе Турция, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.

Источник: Reuters

«Что касается Сирии, мы изначально собирались быть там три месяца, и это было семь лет назад, — мы так и не ушли. Когда я стал президентом, ИГ* неистовствовала. Сейчас ИГ* в основном повержена, и другие местные страны, включая Турцию, должны быть в состоянии без проблем позаботиться о том, что там осталось. Мы возвращаемся домой!» — написал он в своем Twitter.

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На прошлой неделе президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности турецкой армии в течение нескольких ближайших дней начать военную операцию против сил самообороны сирийских курдов (YPG) к востоку от реки Евфрат. Анкара неоднократно обвиняла Вашингтон в поставках вооружения контролирующим северо-восток Сирии YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). В связи с этим турецкие военные неоднократно проводили военные операции против курдов на территории Сирии.

В пятницу Эрдоган заявил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 14 декабря. При этом, по словам Эрдогана, Трамп принял решение о выводе войск из Сирии после их общения.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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