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21:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Спецпосланник США в коалиции по борьбе с ИГ подал в отставку

Спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с запрещенной в России группировкой «Исламское государство» Бретт Макгурк заявил об уходе со своего поста. Он принял такое решение в знак протеста против вывода американских войск из Сирии.

Источник: РИА "Новости"

По данным CBS News, господин Макгурк уже проинформировал госсекретаря Майка Помпео о своем уходе. О том, что спецпосланник покинет пост, было известно и раньше, однако предполагалось, что он проработает до февраля 2019 года. Теперь же, по данным источников телеканала, господин Макгурк намерен сложить с себя полномочия уже в конце декабря. Предполагается, что после ухода с госслужбы он будет работать в Стэнфордском университете.

Макгурк возглавлял миссию США по борьбе с ИГ на полях сражений в Сирии, Ираке, Афганистане и в других странах с 2015 года. Он был одним из немногих назначенцев бывшего президента Барака Обамы, которых команда господина Трампа попросила остаться на своем посту. До этого он работал в администрации Джорджа Буша.

Накануне о желании оставить свою должность объявил также глава Пентагона Джеймс Мэттис, которого не устроило решение Дональда Трампа сократить контингент США в Афганистане.

Между президентом и господино Мэттисом были и другие другие разногласия: глава ведомства также придерживается иных позиций по политике в отношении НАТО, КНДР и выходу из ядерной сделки с Ираном.

Вывод войск США из Сирии
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