Спецпосланник США в коалиции по борьбе с ИГ подал в отставку

Источник: РИА "Новости"

По данным CBS News, господин Макгурк уже проинформировал госсекретаря Майка Помпео о своем уходе. О том, что спецпосланник покинет пост, было известно и раньше, однако предполагалось, что он проработает до февраля 2019 года. Теперь же, по данным источников телеканала, господин Макгурк намерен сложить с себя полномочия уже в конце декабря. Предполагается, что после ухода с госслужбы он будет работать в Стэнфордском университете.

Макгурк возглавлял миссию США по борьбе с ИГ на полях сражений в Сирии, Ираке, Афганистане и в других странах с 2015 года. Он был одним из немногих назначенцев бывшего президента Барака Обамы, которых команда господина Трампа попросила остаться на своем посту. До этого он работал в администрации Джорджа Буша.

Накануне о желании оставить свою должность объявил также глава Пентагона Джеймс Мэттис, которого не устроило решение Дональда Трампа сократить контингент США в Афганистане.