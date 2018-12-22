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22 декабря, источник: Коммерсантъ

Рамзан Кадыров не планирует в будущем баллотироваться на пост президента

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о желании завершить свою карьеру на посту главы региона. «Хочу закончить свою карьеру будучи руководителем региона, республики», — сказал политик в эфире телеканала «Москва 24» (цитата по ТАСС).

Источник: РИА "Новости"

Господин Кадыров добавил, что в будущем не намерен претендовать на должность президента, он также не видит себя главой федерального ведомства. «Я не такого уровня человек», — сказал он.

Рамзан Кадыров руководит Чечней с 2007 года. В 2016 году он был переизбран на третий срок, за него проголосовали 98% избирателей. Ранее глава региона неоднократно говорил о том, что готов покинуть свой пост. Прошлой осенью он назвал отставку «своей мечтой» и впервые объявил, что уже выбрал возможных преемников. Их фамилий политик не назвал.

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