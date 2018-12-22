Рамзан Кадыров не планирует в будущем баллотироваться на пост президента
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о желании завершить свою карьеру на посту главы региона. «Хочу закончить свою карьеру будучи руководителем региона, республики», — сказал политик в эфире телеканала «Москва 24» (цитата по ТАСС).
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