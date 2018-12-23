Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Крыму

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Документ, предложенный Киевом, в текущем году поддержали 67 делегаций, то есть на пять меньше, чем в 2017 году. Среди поддержавших резолюцию были США, страны Евросоюза, Турция и Япония. Против него проголосовали 27 делегаций, включая Россию, Белоруссию, Китай, Индию, Сербию, Сирию, ЮАР, Никарагуа и Венесуэлу, еще 70 стран воздержались.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин, выступая на заседании ГА, назвал данный документ «сугубо антироссийским, фальшивым, лукавым и бессмысленным по своему содержанию». Он также поблагодарил «пятый комитет Генассамблеи ООН за решение об отказе от финансирования реализации данной резолюции», что делает принятие документа бессмысленным.

«При всем уважении к мнению наших коллег, проголосовавших за эту резолюцию в третьем комитете, Крым невозможно загнать в его украинское прошлое», — подчеркнул Кузьмин. Он указал, что из-за ухудшающейся экономической и политической ситуации Украина «перестала быть комфортной средой даже для украинцев, о чем свидетельствует стремительно сокращающаяся численность населения».

Дипломат также пригласил всех желающих посетить Крым, чтобы самим убедиться, что «сегодня это место, где живут счастливые люди, добровольно выбравшие Россию своим домом, где строятся больницы, школы, мечети и соборы, миллиарды вложены в создание новых энергетических систем». Киев же, как обратил внимание зампостпреда, стал «лицемерно печься о крымчанах только когда Крым уплыл от них безвозвратно».