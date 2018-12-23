Президент Эквадора повысил цены на бензин на 25%
Цены на бензин повышаются в Эквадоре на 25% с 26 декабря. Соответствующий указ был подписан президентом страны Ленином Морено.
Цены на бензин повышаются в Эквадоре на 25% с 26 декабря. Соответствующий указ был подписан президентом страны Ленином Морено.
Согласно новым цена стоимость галлона топлива (3,78 л) таких марок, как Ecopais и Extra составит $1,85 с налогами вместо $1,48. Отмечается, что для такси и общественного транспорта цена заправки останется прежней, так как для этих видов транспорта предусмотрены субсидии, пишет «РИА Новости».
В середине ноября во Франции начались массовые протесты «жилетов»
В декабре президент страны Эммануэль Макрон ввел во Франции чрезвычайное экономическое положение. Кроме того, он сообщил об увеличении МРОТа на €100 с 2019 года и о введении ряда других мер, призванных стабилизировать ситуацию.
22 декабря во Франции началась шестая протестная акция «желтых жилетов». Безопасность в этот день обеспечивали 4 тыс. стражей порядка. Участие в субботних демонстрациях приняли около 24 тыс. человек. При этом в Париже на манифестацию вышло приблизительно 2 тыс. активистов. Почти 2,6 тыс. вышли на улицы в Бордо. Демонстрации прошли также в Лионе, Тулузе, Орлеане, Бретани и других городах страны.