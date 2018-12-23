Президент Эквадора повысил цены на бензин на 25%

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Согласно новым цена стоимость галлона топлива (3,78 л) таких марок, как Ecopais и Extra составит $1,85 с налогами вместо $1,48. Отмечается, что для такси и общественного транспорта цена заправки останется прежней, так как для этих видов транспорта предусмотрены субсидии, пишет «РИА Новости».

В середине ноября во Франции начались массовые протесты «жилетов» из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Протестующие выходят на улицы в светоотражающих желтых жилетах, которые являются атрибутом французских водителей.

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В декабре президент страны Эммануэль Макрон ввел во Франции чрезвычайное экономическое положение. Кроме того, он сообщил об увеличении МРОТа на €100 с 2019 года и о введении ряда других мер, призванных стабилизировать ситуацию.