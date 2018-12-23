Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак прояснила ситуацию с "разводом" с Виторганом
Возрожденный «Икарус»: каким он стал (первое фото)
Сергей Лазарев показал видео выступления сына на утреннике
Жена Газманова откровенно высказалась о завершении отношений
Как москвичи пытаются оживить заброшенную деревню
Путин рассказал о событиях в Сирии Владимир Путин отметил растущий уровень подготовки военных
«Отморозки»: Лукашенко резко раскритиковал Польшу и Украину
Савченко частично ослепла и оглохла
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
Суд над Кадыровым: грозное заявление Европы
Стало известно, кого «сдала» Мария Бутина властям США - СМИ
СМИ сообщили последние данные о состоянии Лещенко
Сразу после вопроса женщины Путину чиновники начали действовать
Новые тарифы: за что еще надо платить с 1 января
Украинский миллиардер Коломойский резко высказался о президенте
Россия применила “Искандер” и “Смерч” в бою - СМИ
Умер миллиардер Игорь Минаков
Умерла актриса Алла Соколова
Фоторепортажи
14Национальные костюмы на «Мисс Вселенная»
18Погромы в Париже
10:20 (мск), источник: Известия

В США назвали потенциальные места для начала Третьей мировой войны

Южно-Китайское море, Украина, Персидский залив и Корейский полуостров — самые «горячие» регионы мира в 2019 году. Именно в них, как считает американский профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли, может начаться Третья мировая война, сообщает 22 декабря The National Interest.

Источник: Reuters

Вероятными противниками в Южно-Китайском море Фарли назвал Вашингтон и Пекин. Он отметил, что в настоящее время страны ведут торговую войну, но ситуация может ухудшиться.

По поводу Украины профессор отметил, что ситуацию в регионе усугубил инцидент в Керченском проливе, который привел к росту напряженности между Россией и странами Запада.

Конфликт России с Украиной в Керченском проливе
22 декабряВашингтон выделит помощь Киеву в размере $10 млн после инцидента в Керченском проливе
21 декабряПесков назвал отношения России и США жертвой украинской провокации
20 декабряАмериканские сенаторы призвали к операции против России в Черном море
Читайте также
Трамп заявил, что об остатках ИГ* в Сирии «позаботятся местные страны»

Самыми проблемными странами в Персидском заливе Фарли назвал Иран, Сирию и Йемен. Любое проявление нестабильности в этой части мира может привести к конфликту между США, Китаем и Россией.

В отношении Корейского полуострова эксперт отметил, что отношения между американским и северокорейским лидерами улучшились в последнее время. Но это явление настолько хрупко, что может кардинально измениться в любой момент.

Украинский министр обороны Степан Полторак во время встречи с британским госсекретарем по вопросам обороны Гэвином Уильямсоном 21 декабря заявил, что в январе в страну прибудет группа Военно-морских сил Великобритании. Его коллега — замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак — в этот же день предложил направить корабль ВМС Великобритании в Керченский пролив.

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки.

Читайте также
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Крыму

Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело. Служащие ВМС Украины признали в ходе допроса, что их действия носили провокационный характер. При обыске на кораблях обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. Позднее Киевский суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года всех моряков, задержанных в Керченском проливе. После этого их перевели в СИЗО «Лефортово» в Москве. Трое раненых во время задержания находятся в больнице «Матросской Тишины».

В Москве произошедшее назвали провокацией Киева. Президент России Владимир Путин заявил, что инцидент был организован украинскими властями перед выборами, которые намечены в стране на март 2019 года, для того чтобы отвлечь внимание граждан.

Командование вооруженных сил Украины засекретило информацию об отправке украинских военных судов в Керченский пролив 25 ноября. Украинский лидер Петр Порошенко объявил на фоне инцидента о введении военного положения в 10 регионах страны. Режим будет действовать до 26 декабря текущего года. Киев также запретил въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.

Справка
Азовский кризис

Как РФ и Украина довели ситуацию до открытого противостояния? В чем интересы сторон и какими силами они располагают?

 Уходят по-американски: к чему приведет вывод войск США из Сирии
С дальним прицелом: как в России придумали бомбардировщики
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Крыму
Тела всех девяти погибших рабочих найдены в шахте в Соликамске
Как выглядят лучшие бесконечные бассейны (фото)
СМИ: дети брянских чиновников отдохнули вместо инвалидов
Цунами смыло музыкантов со сцены во время выступления
В российских школах появятся две новые должности
Спорт
Загитова — пятая, но на Евро. С медалями ЧР только юниорки Все - из группы Тутберидзе
Hi-Tech
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет Многие прогнозы сбылись (но позднее), а некоторые сейчас кажутся довольно наивными.
Авто
Возрожденный «Икарус»: каким он стал (первое фото) Многие удивятся, но автобусная марка «Икарус» не просто существует, а выпускает новые модели пассажирских машин
Кино
Цитата из «Брата 2» привела Путина в замешательство Глава российского государства вспомнил фильм Алексея Балабанова во время традиционной пресс-конференции
Недвижимость
Россиянам посоветовали делать ремонт в морозы
Как выглядят безлюдные деревни и скелеты церквей в России (фото)
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Старейшую тюрьму Москвы «Бутырку» закроют
Популярные темы на «Детях»
Что едят в Дании :) 527
корпоратив) 200
Деликатный вопрос. 186
Много букв, спросить ещё совета и получить "тапки" и отписаться про операцию сыну 161
Леди
17 хороших и плохих нарядов для корпоративной вечеринки Стилист рассказала нам, какие точно не подойдут для корпоративной вечеринки (а некоторые из них лучше не надевать никогда), и чем их заменить.
Все о ремонте
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Золотые правила скандинавского интерьера
10 мест в доме, которые вы забываете декорировать
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь