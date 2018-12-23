В США назвали потенциальные места для начала Третьей мировой войны

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Вероятными противниками в Южно-Китайском море Фарли назвал Вашингтон и Пекин. Он отметил, что в настоящее время страны ведут торговую войну, но ситуация может ухудшиться.

По поводу Украины профессор отметил, что ситуацию в регионе усугубил инцидент в Керченском проливе, который привел к росту напряженности между Россией и странами Запада.

Самыми проблемными странами в Персидском заливе Фарли назвал Иран, Сирию и Йемен. Любое проявление нестабильности в этой части мира может привести к конфликту между США, Китаем и Россией.

В отношении Корейского полуострова эксперт отметил, что отношения между американским и северокорейским лидерами улучшились в последнее время. Но это явление настолько хрупко, что может кардинально измениться в любой момент.

Украинский министр обороны Степан Полторак во время встречи с британским госсекретарем по вопросам обороны Гэвином Уильямсоном 21 декабря заявил, что в январе в страну прибудет группа Военно-морских сил Великобритании. Его коллега — замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак — в этот же день предложил направить корабль ВМС Великобритании в Керченский пролив.

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки.

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Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело. Служащие ВМС Украины признали в ходе допроса, что их действия носили провокационный характер. При обыске на кораблях обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. Позднее Киевский суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года всех моряков, задержанных в Керченском проливе. После этого их перевели в СИЗО «Лефортово» в Москве. Трое раненых во время задержания находятся в больнице «Матросской Тишины».

В Москве произошедшее назвали провокацией Киева. Президент России Владимир Путин заявил, что инцидент был организован украинскими властями перед выборами, которые намечены в стране на март 2019 года, для того чтобы отвлечь внимание граждан.

Командование вооруженных сил Украины засекретило информацию об отправке украинских военных судов в Керченский пролив 25 ноября. Украинский лидер Петр Порошенко объявил на фоне инцидента о введении военного положения в 10 регионах страны. Режим будет действовать до 26 декабря текущего года. Киев также запретил въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.