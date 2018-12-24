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02:56 (мск), источник: РИА Новости

«Аль-Каида» готовит атаки на пассажирские самолеты, заявили в Британии

МОСКВА — РИА Новости. Министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что боевики международной террористической организации «Аль-Каида"* разрабатывают технологии, позволяющие сбивать пассажирские самолеты, сообщает издание Times.

Уоллес заявил, что «Аль-Каида"* представляет растущую угрозу, которая не дает британским министрам «уснуть по ночам». По данным разведки, технологии для сбивания самолетов могут включать миниатюрные бомбы, а также дроны, начиненные взрывчаткой.

Источники в службах безопасности сообщили, что эскизы дронов для доставки бомб были обнаружены в ходе расследования в Британии.

«Угроза для авиации реальна… «Аль-Каида"* возрождается. Они провели реорганизацию. Они разрабатывают все больше замыслов в отношении Европы, они ознакомились с новыми методами и все еще стремятся к атакам в самолетах», — заявил министр.

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По словам Уоллеса, министры вложили 25 миллионов фунтов стерлингов в совместную исследовательскую программу МВД и министерства транспорта «о том, как защитить наши самолеты от новых химических реактивов, разных методов подрыва и внутренних угроз».

Газета сообщает, что разведывательные органы Британии обеспокоены тем, что решение президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии создаст безопасную зону боевикам для осуществления атак. Отмечается, что руководство страны узнало о решении Трампа из его твита.

В ночь на четверг все полеты в лондонском аэропорту Гатвик были приостановлены из-за информации о двух дронах, летавших над аэродромом. Работа аэропорта была приостановлена более чем на сутки и возобновилась только утром в пятницу. Ситуация с отменой рейсов затронула более 100 тысяч человек. По данным полиции английского графства Сассекс, инцидент с беспилотниками не был связан с терроризмом.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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