Песков заявил о жалобах под видом вопросов на пресс-конференции Путина

Ежегодная
«Мы с сожалением, конечно, наблюдали некоторые вопросы, которые не имели никакого отношения к журналистским вопросам — разные жалобы и так далее. Проблема в том, что буквально в течение суток удалось проверить», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Фактически это были обращения граждан.
Во-первых,эти люди не имели никакого отношения к журналистам, к сожалению, и своими выступлениями они по сути отняли время у тех журналистов, которые хотели задать вопрос президенту.
«И даже не это главное. Вы знаете, что президент всегда живо реагирует и очень строго даёт поручения, чтобы эти вопросы выяснялись немедленно и решались немедленно», — отметил он.
По словам
«(Обращение) не соответствует действительности. … По сути это можно назвать клеветой. Подобные ситуации, конечно, нас заставляют задуматься. Президент является сторонником полной открытости. Президент является сторонником именно открытой аккредитации на
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