Песков заявил о жалобах под видом вопросов на пресс-конференции Путина

Источник: РИА Новости

Ежегодная пресс-конференция президента прошла в четверг в Центре международной торговли в Москве, на нее были аккредитованы свыше 1 тысячи 70 журналистов. Она началась в полдень и продлилась 3 часа 43 минуты. Почти за четыре часа Путин ответил на 66 вопросов 53 журналистов по российской и международной повестке дня. Президента спрашивали об экономике, нацпроектах, проблемах дольщиков, а также рассказывали о проблемах из жизни регионов. Немало вопросов прозвучало по украинской проблематике. Глава государства ответил на вопросы об угрозе ядерной войны, Сирии, российско-американских отношениях и перспективах встречи с лидером США Дональдом Трампом, а также антироссийских санкциях.

«Мы с сожалением, конечно, наблюдали некоторые вопросы, которые не имели никакого отношения к журналистским вопросам — разные жалобы и так далее. Проблема в том, что буквально в течение суток удалось проверить», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Фактически это были обращения граждан. Во-первых, эти люди не имели никакого отношения к журналистам, к сожалению, и своими выступлениями они по сути отняли время у тех журналистов, которые хотели задать вопрос президенту. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

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«И даже не это главное. Вы знаете, что президент всегда живо реагирует и очень строго даёт поручения, чтобы эти вопросы выяснялись немедленно и решались немедленно», — отметил он.

По словам пресс-секретаря президента, среди подобных обращений попадается и то, что можно назвать клеветой. В качестве примера он привел вопрос из Ленинградской области про газовую трубу.

«(Обращение) не соответствует действительности. … По сути это можно назвать клеветой. Подобные ситуации, конечно, нас заставляют задуматься. Президент является сторонником полной открытости. Президент является сторонником именно открытой аккредитации на пресс-конференцию, открытой и для российских федеральных СМИ, региональных СМИ и международных. Но как оградить эту пресс-конференцию от нежурналистов, мы пока не понимаем. Будем анализировать», — сказал Песков.