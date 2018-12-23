Патрик Шанахан возглавит Пентагон
ВАШИНГТОН, 23 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 января 2019 года исполняющим обязанности министра обороны будет нынешний замглавы Пентагона Патрик Шанахан.
ВАШИНГТОН, 23 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 января 2019 года исполняющим обязанности министра обороны будет нынешний замглавы Пентагона Патрик Шанахан.
«У Патрика длинный список достижений за время работы замминистра и ранее в «Боинге», — написал в воскресенье Трамп в своем Twitter.
Шанахан работал в авиастроительной корпорации на посту старшего
Отставка Мэттиса
На минувшей неделе Трамп через Twitter объявил об отставке министра обороны Джеймса Мэттиса.
Слухи об этом ходили давно. Известно было о разногласиях между президентом и главой Пентагона по ключевым вопросам.
После твита Трампа было опубликовано письмо Мэттиса об отставке, в котором недвусмысленно говорится об имеющихся разногласиях с президентом по таким вопросам, как отношение к американским союзникам, подход США к России и Китаю.
По его словам, теперь Трамп сможет найти министра обороны с более схожими взглядами. Это объявление было сделано на следующий день после решения о выводе войск из Сирии. Как сообщала газета New York Times, Мэттис не раз пытался отговорить президента от этого шага.