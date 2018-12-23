Патрик Шанахан возглавит Пентагон

Источник: AP 2018

«У Патрика длинный список достижений за время работы замминистра и ранее в «Боинге», — написал в воскресенье Трамп в своем Twitter.

Шанахан работал в авиастроительной корпорации на посту старшего вице-президента. Заместителем министра обороны он стал в марте 2017 года.

Отставка Мэттиса

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На минувшей неделе Трамп через Twitter объявил об отставке министра обороны Джеймса Мэттиса.

Слухи об этом ходили давно. Известно было о разногласиях между президентом и главой Пентагона по ключевым вопросам.

После твита Трампа было опубликовано письмо Мэттиса об отставке, в котором недвусмысленно говорится об имеющихся разногласиях с президентом по таким вопросам, как отношение к американским союзникам, подход США к России и Китаю.

По его словам, теперь Трамп сможет найти министра обороны с более схожими взглядами. Это объявление было сделано на следующий день после решения о выводе войск из Сирии. Как сообщала газета New York Times, Мэттис не раз пытался отговорить президента от этого шага.