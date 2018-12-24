Армию Великобритании поблагодарили за защиту от российского вторжения

Политик отметила роль военных в устранении последствий отравления семьи Скрипалей в Солсбери, а также высоко оценила работу по защите территориальных и воздушных границ Британии от вторжения России.
Помимо этого Мэй поблагодарила военных за борьбу с терроризмом и группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Политик подчеркнула, что вооруженные силы Великобритании продолжат противостоять применению химического оружия против мирных жителей в Сирии.
Отношения между Великобританией и Россией ухудшились после того, как Лондон обвинила Москву в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В марте