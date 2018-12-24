Армию Великобритании поблагодарили за защиту от российского вторжения

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Политик отметила роль военных в устранении последствий отравления семьи Скрипалей в Солсбери, а также высоко оценила работу по защите территориальных и воздушных границ Британии от вторжения России.

Помимо этого Мэй поблагодарила военных за борьбу с терроризмом и группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Политик подчеркнула, что вооруженные силы Великобритании продолжат противостоять применению химического оружия против мирных жителей в Сирии.

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Премьер-министр предсказала новые проблемы, которые ожидают страну в 2019 году, и призвала военнослужащих встретить их мужественно и стойко. «Снова и снова вы противостояли агрессии и тем, кто пренебрегает основанным на правилах международным порядком. Вы должны невероятно гордиться тем, что вы делаете», — заключила Мэй.