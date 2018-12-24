«Известия»: правительство постановило изъять из свободного оборота некоторые анаболики

В перечень вошли, в частности, энестебол, эпитиостанол, пропетандрол, меболазин и роксиболон. Все они являются модификациями препаратов, уже включенных в список. Указанные стероиды не запрещаются, а изымаются из свободного оборота, пояснили «Известиям» в пресс-службе.

Премьер подписал также документ, согласно которому перечень запрещенных к распространению веществ пополнился наименованиями новых синтетических наркотиков, отмечает издание.

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МВД России в июле опубликовало проект постановления о внесении перечисленных препаратов в список сильнодействующих веществ, определяемый статьей 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»).

Как уточняют разработчики проекта, оборот анаболиков ранее был ограничен на территории Австралии, Великобритании и Канады, а два вещества включены в перечень запрещенных препаратов от 2018 года Всемирного антидопингового агентства.