Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жена и сын погибли: он сбежал в Россию из Донбасса и прославился
Возрожденный «Икарус»: каким он стал (первое фото)
В сети спорят, на кого похож сын Ксении Собчак
Провал Медведевой на чемпионате России: реакция Тарасовой
Как москвичи пытаются оживить заброшенную деревню
Кремль не согласен с резолюцией о милитаризации Крыма Россия не согласна с резолюцией Генассамблеи ООН о милитаризации Крыма
Дом-дворец и иномарки: Гусман о богатстве Маслякова
Реакция Ватикана на создание новой церкви Украины
Как общаться с неприятными родственниками: советы психолога
Назван простой способ узнать, как долго вы проживете
Девушка помогала насиловать дознавательницу: держала её - СМИ
Пышногрудая модель показала обнажённое фото в бане
После жалобы активистки Путин позвонил чиновнику с требованием
Провал Медведевой на чемпионате: реакция Тарасовой
Раскрыт доход мэра, отправившего дочь в Турцию вместо сироты
Митин и Надеев избили женщину и отобрали 36 тыс
Всех причастных к отправке детей чиновников в Турцию накажут
Сергей Псахье умер прямо на детском конкурсе
Фоторепортажи
15Жизнь на отшибе. Что гонит людей прочь от цивилизации
10Рассеялись, как дом: 93-летняя женщина осталась жить в брошенном селе
05:36 (мск), источник: ТАСС

«Известия»: правительство постановило изъять из свободного оборота некоторые анаболики

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым несколько анаболических стероидов внесены в список сильнодействующих веществ. Об этом сообщила в понедельник газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу правительства.

В перечень вошли, в частности, энестебол, эпитиостанол, пропетандрол, меболазин и роксиболон. Все они являются модификациями препаратов, уже включенных в список. Указанные стероиды не запрещаются, а изымаются из свободного оборота, пояснили «Известиям» в пресс-службе.

Премьер подписал также документ, согласно которому перечень запрещенных к распространению веществ пополнился наименованиями новых синтетических наркотиков, отмечает издание.

Читайте также
Полиция накрыла крупную партию «левых» анаболиков

МВД России в июле опубликовало проект постановления о внесении перечисленных препаратов в список сильнодействующих веществ, определяемый статьей 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»).

Как уточняют разработчики проекта, оборот анаболиков ранее был ограничен на территории Австралии, Великобритании и Канады, а два вещества включены в перечень запрещенных препаратов от 2018 года Всемирного антидопингового агентства.

В странах Евросоюза было зафиксировано не менее восьми случаев отравления веществом 2,4-динитрофенол (2,4-DNP) со смертельным исходом. Оно применяется в качестве препарата для быстрого снижения веса, хотя не предназначено для приема человеком и используется в промышленности в качестве антисептика для пропитки древесины или тканей.

Опасные анаболики: чем грозят эксперименты над собой?
Во время загрузки произошла ошибка.
24 марта© Ньюстюб
 Американцы завистливо приценивались. У них такого пока нет и не предвидится
"Пусть потом не пищат": главные высказывания Владимира Путина о внешней политике
Иностранные фонды вывели из России рекордный объем денег
Песков заявил о клевете на пресс-конференции Путина
Чиновники объяснили, почему их дети поехала в Турцию бесплатно
В США назвали потенциальные места начала Третьей мировой войны
Врачи рассказали, как избежать похмелья
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
Армию Британии поблагодарили за защиту от российского вторжения
Спорт
«Без акселя или четверного прыжка чемпионом России стать сложно» Ирина Слуцкая - о женском турнире на чемпионате России в Саранске
Hi-Tech
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет Многие прогнозы сбылись (но позднее), а некоторые сейчас кажутся довольно наивными.
Авто
Возрожденный «Икарус»: каким он стал (первое фото) Многие удивятся, но автобусная марка «Икарус» не просто существует, а выпускает новые модели пассажирских машин
Кино
Цитата из «Брата 2» привела Путина в замешательство Глава российского государства вспомнил фильм Алексея Балабанова во время традиционной пресс-конференции
Недвижимость
Как выглядят безлюдные деревни и скелеты церквей в России (фото)
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Старейшую тюрьму Москвы «Бутырку» закроют
Как выглядит деревня на дне пропасти (фото)
Дети
Мария Порошина вышла в свет незадолго до родов Артистка ведет активный образ жизни на последних месяцах беременности (фото)
Леди
17 хороших и плохих нарядов для корпоративной вечеринки Стилист рассказала нам, какие точно не подойдут для корпоративной вечеринки (а некоторые из них лучше не надевать никогда), и чем их заменить.
Все о ремонте
Самые уютные традиции народов мира по зимнему украшению дома
Как использовать оставшиеся обои: 13 идей по декору мебели
Как сделать стильный лофт в панельном доме
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь