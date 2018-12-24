На Украине подсчитали убытки от снижения тарифов на транзит газа

Источник: РИА Новости

Ранее Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, вдвое снизила тарифы для АО «Укртрансгаз» на услуги транспортировки природного газа для повышения конкурентоспособности компании в качестве более выгодной альтернативы газопроводу «Северный поток».

«Новые временные тарифы и игнорирование регулятором ситуации с критически низким уровнем расчетов облгазов за балансировку делают невозможным полное и своевременное финансирование АО “Укртрансгаз” закупок газа на балансировку ГТС, выплаты заработных плат, проведение ремонта и осуществление капитальных инвестиций», — говорится в пресс-релизе.

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В «Укртрансгазе» также перечислили факторы, которые приводят к дефициту средств. Среди них — ограничение закупок газа с необходимых 3,3 миллиона до 2,6 миллиона кубометров, а также занижение закупочных цен на голубое топливо.

При этом расходы на оплату труда, которые предусмотрены государственным регулятором, на 25% ниже обязательств, взятых «Укртрансгазом» согласно коллективному договору. Кроме того, Национальная комиссия «необоснованно» ограничила на 10 миллиардов гривен количество средств, которые доступны «Укртрансгазу» для осуществления капитальных инвестиций, считают в компании.

«Продолжение действия этих тарифов ставит под угрозу стабильную работу предприятия в 2019 году», — заключили в «Укртрансгазе».