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07:22 (мск), источник: РИА Новости

Мэттис подписал указ о выводе американских войск из Сирии

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис подписал приказ о выводе американских войск из Сирии, об этом сообщает Fox News со ссылкой на чиновника из Пентагона.

Источник: AP 2018

Пресс-секретарь военного ведомства подтвердил в интервью AFP, что приказ о выводе войск подписан.

Вывод американских войск из Сирии

Девятнадцатого декабря американский президент Дональд Трамп заявил о победе в Сирии над ИГ* и выводе войск США из Арабской республики, отметив, что борьба с террористами была их единственной целью.

Вскоре после этого Джеймс Мэттис подал в отставку с поста главы Пентагона, он также опубликовал письмо, в котором недвусмысленно говорится об имеющихся разногласиях с президентом по таким вопросам, как отношение к американским союзникам, России и Китаю.

В воскресенье Трамп сообщил, что с 1 января 2019 года исполняющим обязанности министра обороны будет нынешний замглавы Пентагона Патрик Шанахан, который ранее работал на посту старшего вице-президента в Boeing.

Мэттис узнал о своей отставке по телефону
Во время загрузки произошла ошибка.
06:57 (мск)© Ньюстюб
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