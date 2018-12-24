Мэттис подписал указ о выводе американских войск из Сирии
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис подписал приказ о выводе американских войск из Сирии, об этом сообщает Fox News со ссылкой на чиновника из Пентагона.
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис подписал приказ о выводе американских войск из Сирии, об этом сообщает Fox News со ссылкой на чиновника из Пентагона.
Вывод американских войск из Сирии
Девятнадцатого декабря американский президент Дональд Трамп заявил о победе в Сирии над ИГ* и выводе войск США из Арабской республики, отметив, что борьба с террористами была их единственной целью.
Вскоре после этого Джеймс Мэттис подал в отставку с поста главы Пентагона, он также опубликовал письмо, в котором недвусмысленно говорится об имеющихся разногласиях с президентом по таким вопросам, как отношение к американским союзникам, России и Китаю.
В воскресенье Трамп сообщил, что с 1 января 2019 года исполняющим обязанности министра обороны будет нынешний замглавы Пентагона Патрик Шанахан, который ранее работал на посту старшего