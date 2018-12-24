Мэттис подписал указ о выводе американских войск из Сирии

Источник: AP 2018

Пресс-секретарь военного ведомства подтвердил в интервью AFP, что приказ о выводе войск подписан.

Вывод американских войск из Сирии

Девятнадцатого декабря американский президент Дональд Трамп заявил о победе в Сирии над ИГ* и выводе войск США из Арабской республики, отметив, что борьба с террористами была их единственной целью.

Вскоре после этого Джеймс Мэттис подал в отставку с поста главы Пентагона, он также опубликовал письмо, в котором недвусмысленно говорится об имеющихся разногласиях с президентом по таким вопросам, как отношение к американским союзникам, России и Китаю.