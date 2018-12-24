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08:04 (мск), источник: ТАСС

Глава Роскомнадзора: перспективы отключения Рунета от глобальной сети нет

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российскому сегменту интернета не грозит отключение от глобальной сети. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Перспективы отключения Российской Федерации от глобальной сети интернет сейчас нет», — сказал Жаров, отвечая на вопрос о целях законопроекта об автономном Рунете и внешних угрозах российским сетям.

По его словам, государство должно быть готово к тому, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации по природным, антропогенным или техногенным причинам ситуация была локализована и предоставление услуг связи, доступ в интернет были восстановлены в кратчайшие сроки. «Я думаю, что в этом направлении предпринимаются правильные и своевременные усилия», — добавил он.

Авторами законопроекта выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой. Документ подготовлен «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США», в которой декларируется принцип «сохранения мира силой», а Россия в числе прочих стран «впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак».

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