Глава Роскомнадзора: перспективы отключения Рунета от глобальной сети нет

«Перспективы отключения Российской Федерации от глобальной сети интернет сейчас нет», — сказал Жаров, отвечая на вопрос о целях законопроекта об автономном Рунете и внешних угрозах российским сетям.

По его словам, государство должно быть готово к тому, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации по природным, антропогенным или техногенным причинам ситуация была локализована и предоставление услуг связи, доступ в интернет были восстановлены в кратчайшие сроки. «Я думаю, что в этом направлении предпринимаются правильные и своевременные усилия», — добавил он.