Bloomberg узнал о письме сына Каддафи Путину с просьбой о политической поддержке
Сын бывшего диктатора Муаммара Каддафи, Саиф
Сын бывшего диктатора Муаммара Каддафи, Саиф
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на московский источник, осведомленный о политике Ливии. В письме
Эту встречу предваряло общение представителей Москвы с Каддафи по видеосвязи вскоре после его освобождения из тюрьмы по амнистии. Откуда именно он выходил на связь, не известно, отмечает источник агентства. Собеседники уточняют, что у
Президентские амбиции есть и у командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифа Хафтара, который до недавнего времени считался фаворитом Кремля. Он контролирует как большую часть нефтедобычи на востоке страны, так и заключение соглашений с иностранными компаниями. Отмечается, что с 2016 г. он был частым гостем в Москве, но столицу России регулярно посещал и
Несмотря на политические связи Москвы с базирующимся в Тобруке Хафтаром, бизнес, как подчеркивают источники, ведет диалог исключительно с располагающимся в Триполи правительством национального единства Сарраджа. Речь идет о возобновлении контрактов, обсуждение которых началось еще при жизни Муаммара Каддафи. В частности о строительстве высокоскоростной железнодорожной линии от Бенгази до Сирта за $2,5 млрд.
В октябре на переговоры с «Газпромом» и «Татнефтью» о судьбе сырьевых проектов в Москву прилетал гендиректор Ливийской национальной нефтяной корпорации Мустафа Саналла. «Роснефть» согласилось инвестировать в геологоразведку и добычу в Ливии, а также закупать нефть.
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