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07:33 (мск), источник: Ведомости

Bloomberg узнал о письме сына Каддафи Путину с просьбой о политической поддержке

Сын бывшего диктатора Муаммара Каддафи, Саиф аль-Ислам, ищет поддержки своих политических амбиций со стороны России. В начале декабря его представитель встретился с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым и передал ему письмо от имени Каддафи для президента России Владимира Путина.

Источник: AP 2018

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на московский источник, осведомленный о политике Ливии. В письме Каддафи-младший объясняет свое видение ситуации в Ливии и просит у Москвы политической поддержки. В МИДе России от комментариев отказались.

Эту встречу предваряло общение представителей Москвы с Каддафи по видеосвязи вскоре после его освобождения из тюрьмы по амнистии. Откуда именно он выходил на связь, не известно, отмечает источник агентства. Собеседники уточняют, что у Каддафи-младшего есть президентские амбиции и он ищет в России как финансовую помощь, так и посредничество для создания коалиций с другими центрами власти в Ливии. В соответствии с планом ООН по объединению Ливии выборы в стране могут состояться в 2019 г.

Президентские амбиции есть и у командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифа Хафтара, который до недавнего времени считался фаворитом Кремля. Он контролирует как большую часть нефтедобычи на востоке страны, так и заключение соглашений с иностранными компаниями. Отмечается, что с 2016 г. он был частым гостем в Москве, но столицу России регулярно посещал и премьер-министр правительства национального единства Файез аль-Саррадж, поддержанный ООН, говорят собеседники агентства.

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Несмотря на политические связи Москвы с базирующимся в Тобруке Хафтаром, бизнес, как подчеркивают источники, ведет диалог исключительно с располагающимся в Триполи правительством национального единства Сарраджа. Речь идет о возобновлении контрактов, обсуждение которых началось еще при жизни Муаммара Каддафи. В частности о строительстве высокоскоростной железнодорожной линии от Бенгази до Сирта за $2,5 млрд.

В октябре на переговоры с «Газпромом» и «Татнефтью» о судьбе сырьевых проектов в Москву прилетал гендиректор Ливийской национальной нефтяной корпорации Мустафа Саналла. «Роснефть» согласилось инвестировать в геологоразведку и добычу в Ливии, а также закупать нефть.

Россия не спешит сделать ставку на кого-то одного из потенциальных участников президентской гонки, оставляя открытыми все возможности, отмечают собеседники.

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