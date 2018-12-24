Британская Times по примеру «Миротворца» опубликовала данные сотрудников российских СМИ

Как отмечается, Коул-Хэмилтон обвиняет ресурсы в «информационной войне» против Великобритании.

«Другие страны заняли более жесткую позицию в отношении активов российских граждан, чем мы в Великобритании», — сказал Коул-Хэмилтон.

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Он призвал правительство страны еще раз задуматься об ответных мерах, в частности для того, чтобы прекратить работу данных ресурсов, политик предложил «захватить их активы». Кроме того, в статье представлены фотографии восьми сотрудников агентства, указаны их имена и должности.

Это напоминает деятельность украинского сайта Миротворец, размещающего личную информацию о российских, украинских и западных сотрудниках СМИ, которые якобы являются угрозой для украинской стороны.