Британская Times по примеру «Миротворца» опубликовала данные сотрудников российских СМИ
Член шотландского парламента от
Член шотландского парламента от
Как отмечается,
«Другие страны заняли более жесткую позицию в отношении активов российских граждан, чем мы в Великобритании», — сказал
Он призвал правительство страны еще раз задуматься об ответных мерах, в частности для того, чтобы прекратить работу данных ресурсов, политик предложил «захватить их активы». Кроме того, в статье представлены фотографии восьми сотрудников агентства, указаны их имена и должности.
Это напоминает деятельность украинского сайта Миротворец, размещающего личную информацию о российских, украинских и западных сотрудниках СМИ, которые якобы являются угрозой для украинской стороны.
Ранее МИД Германии потребовал от Украины закрыть сайт «Миротворец».