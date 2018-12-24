Лукашенко 25 декабря приедет в Россию на переговоры с Путиным

Источник: РИА "Новости"

«На переговорах в Москве с президентом России Владимиром Путиным будут подведены итоги белорусско-российского сотрудничества в уходящем году, рассмотрены наиболее актуальные задачи двустороннего взаимодействия на ближайшую перспективу», — говорится в сообщении.

«Особое внимание главы государств уделят развитию взаимовыгодных отношений в торгово-экономической сфере с акцентом на реализации прежних договоренностей в интеграционных форматах», — отметили в пресс-службе.

Ранее в ходе пресс-конференции Лукашенко заявил, что главным вопросом на его предстоящей встрече с Путиным будет налоговый маневр.

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7 декабря пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что лидеры России и Белоруссии договорились встретиться до конца текущего года для обсуждения спорных ситуаций. «Президенты России и Белоруссии условились провести еще одну встречу до Нового года, главным образом для активизации обсуждений тех вопросов двусторонних отношений, которые относились к категории спорных, и в решении которых удалось серьезно продвинуться на недавней встрече в Сочи», — сказал Песков.

6 декабря в ходе заседания евразийского экономического совета Лукашенко обратил внимание на разные условия ценообразования для белорусских и российских потребителей газа. По его словам, для белорусских потребителей топливо стоит $130 за тысячу куб м, тогда как для российских — $70 (в соседней Смоленской области).