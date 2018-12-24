Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ложь Британии по «делу Скрипалей» и РФ разоблачила Австрия
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет
Специалисты рассказали, почему не радуют подарки
Сергей Псахье умер прямо во время награждения на детском конкурсе
Как москвичи пытаются оживить заброшенную деревню
Путин рассказал о событиях в Сирии Владимир Путин отметил растущий уровень подготовки военных
Дом-дворец и иномарки: Гусман о богатстве Маслякова
Реакция Ватикана на создание новой церкви Украины
Кожевникова, Дюжев, Пелагея с мужем на премьере «Т-34»
Цитата из «Брата 2» привела Путина в замешательство
Девушка помогала насиловать дознавательницу: держала её - СМИ
Пышногрудая модель показала обнажённое фото в бане
Провал Медведевой на чемпионате России: реакция Тарасовой
"Нереально": лидер сборной РФ об инциденте в гонке
Назван доход чиновника, чья дочь поехала в лагерь вместо инвалида
Митин и Надеев избили женщину и отобрали 36 тыс
Как москвичи пытаются оживить заброшенную деревню
Как сделать стильный лофт в панельном доме
Фоторепортажи
18Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы?
18Погромы в Париже
12:41 (мск), источник: Интерфакс

Лукашенко 25 декабря приедет в Россию на переговоры с Путиным

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU — Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 декабря совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Об этом сообщает в понедельник госагентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Источник: РИА "Новости"

«На переговорах в Москве с президентом России Владимиром Путиным будут подведены итоги белорусско-российского сотрудничества в уходящем году, рассмотрены наиболее актуальные задачи двустороннего взаимодействия на ближайшую перспективу», — говорится в сообщении.

«Особое внимание главы государств уделят развитию взаимовыгодных отношений в торгово-экономической сфере с акцентом на реализации прежних договоренностей в интеграционных форматах», — отметили в пресс-службе.

Ранее в ходе пресс-конференции Лукашенко заявил, что главным вопросом на его предстоящей встрече с Путиным будет налоговый маневр.
Читайте также
Белоруссия ответит на притязания России укреплением независимости

7 декабря пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что лидеры России и Белоруссии договорились встретиться до конца текущего года для обсуждения спорных ситуаций. «Президенты России и Белоруссии условились провести еще одну встречу до Нового года, главным образом для активизации обсуждений тех вопросов двусторонних отношений, которые относились к категории спорных, и в решении которых удалось серьезно продвинуться на недавней встрече в Сочи», — сказал Песков.

6 декабря в ходе заседания евразийского экономического совета Лукашенко обратил внимание на разные условия ценообразования для белорусских и российских потребителей газа. По его словам, для белорусских потребителей топливо стоит $130 за тысячу куб м, тогда как для российских — $70 (в соседней Смоленской области).

На это Путин ответил, что если бы для Белоруссии была рыночная цена газа, она была бы под $200 за тыс. куб. м, а не $130, и предложил продолжить дискуссию о ценах на газ позже в закрытом режиме. Впоследствии Лукашенко рассказал, что извинился перед Путиным за то, что в «нехорошей форме» инициировал дискуссию по газовому вопросу.

Россия отказалась от доллара в крупных международных контрактах
Дух захватывает: ушедший под воду лес сняли на видео
Аналог Великой китайской стены обнаружили в Узбекистане
Магистром «Что? Где? Когда?» впервые стала женщина
Сотовые операторы начали пересматривать стоимость тарифов
Какие компании откажутся от новогодних премий
«Реал» готов отдать «Интеру» Модрича
Спорт
Фигуристок-юниорок предложили убрать с чемпионатов России 22 декабря завершился чемпионат России по фигурному катанию. Весь пьедестал заняли юниорки
Hi-Tech
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет Многие прогнозы сбылись (но позднее), а некоторые сейчас кажутся довольно наивными.
Авто
Абсолютно новая Lada: ждать осталось недолго (но это неточно) В рамках инвестиционного контракта АВТОВАЗ планирует поставить на конвейер новинку под названием Lada Van
Кино
Появились подробности госпитализации 83-летнего Сергея Юрского Ранее СМИ сообщали о госпитализации актера в состоянии средней тяжести
Недвижимость
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Самую дорогую однокомнатную квартиру России нашли в Петербурге
Россиянам посоветовали делать ремонт в морозы
Как выглядят безлюдные деревни и скелеты церквей в России (фото)
Дети
Сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина перерос сестру В сети обсуждают подросших Лизу и Гарри (фото)
Леди
10 самых обсуждаемых романов 2018 года Светлана Лобода и вокалист «Rammstein», Леонардо Ди Каприо и 21-летняя модель из Аргентины – рассказываем о самых обсуждаемых романах 2018 года.
Все о ремонте
Самые уютные традиции народов мира по зимнему украшению дома
Как использовать оставшиеся обои: 13 идей по декору мебели
Как сделать стильный лофт в панельном доме
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь