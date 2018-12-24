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13:03 (мск), источник: Интерфакс

Путин выступит с посланием Федеральному собранию в I квартале 2019 года

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU — Президент выступит с посланием Федеральному собранию в первом квартале следующего года, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Источник: AP 2018

«В этом году президент выступил с посланием в марте, поэтому соответственно в первом квартале следующего года президент, безусловно, также выступит с посланием Федеральному собранию. Дата будет согласована в зависимости от графика президента, международных и иных обязательств», — сказала Матвиенко на пресс-конференции в понедельник.

По ее словам, никаких «тайных смыслов» в том, что президент не выступает с посланием в конце года, нет.

«У президента есть обязательство ежегодно выступать с посланием Федеральному собранию, что он регулярно и делает. Там не обозначено, что это должно быть перед новым годом, там нет дат», — отметила спикер Совета Федерации.

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