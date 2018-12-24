Путин выступит с посланием Федеральному собранию в I квартале 2019 года

Источник: AP 2018

«В этом году президент выступил с посланием в марте, поэтому соответственно в первом квартале следующего года президент, безусловно, также выступит с посланием Федеральному собранию. Дата будет согласована в зависимости от графика президента, международных и иных обязательств», — сказала Матвиенко на пресс-конференции в понедельник.

По ее словам, никаких «тайных смыслов» в том, что президент не выступает с посланием в конце года, нет.