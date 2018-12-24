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15:11 (мск), источник: RTVi

Валентина Матвиенко о запрете подарков учителям: это оскорбительная для педагогов мера

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что закон о запрете подарков для учителей — избыточная мера, которая оскорбляет педагогов. Такое мнение она высказала 24 декабря.

На пресс-конференции Матвиенко спросили, что она думает о законопроекте, который запретит учителям принимать подарки. В ответ она заявила: «Я считаю, что это избыточная мера, ненужная и даже оскорбительная для педагогов».

Спикер Совфеда процитировала бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».

«Не надо перегибать, не надо дури, этого унизительного отношения к людям. Я против», — сказала она.

10 декабря в Госдуму внесли законопроект, в котором говорится, что учителя и врачи смогут принимать в подарок только цветы и канцтовары. Сейчас им запрещено принимать подарки дороже трех тысяч рублей.

Читайте также: Врачи и учителя указали правительству, чем заняться кроме борьбы с подарками

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