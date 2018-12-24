Валентина Матвиенко о запрете подарков учителям: это оскорбительная для педагогов мера

На пресс-конференции Матвиенко спросили, что она думает о законопроекте, который запретит учителям принимать подарки. В ответ она заявила: «Я считаю, что это избыточная мера, ненужная и даже оскорбительная для педагогов».

Спикер Совфеда процитировала бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».

«Не надо перегибать, не надо дури, этого унизительного отношения к людям. Я против», — сказала она.